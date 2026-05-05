Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем" і зробив заяву про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зазнає втрат на фронті, а тримається лише завдяки поставкам зброї. Президента України Володимира Зеленського він назвав "хитрим" і згадав напружену зустріч в Овальному кабінеті.
Як повідомляє РБК-Україна, Трамп зробив ці заяви під час інтерв'ю Salem News Channel.
Читайте також: До бюджету США 2027 року не включили фінансування USAI для України
Трамп прямо сказав про ситуацію на полі бою: "Вони (Україна, - ред.)втрачають територію", - але уточнив, що втрати несе і Росія.
При цьому він зауважив, що саме доступ до зброї дозволяє Україні воювати: "Вони мають можливість битися, тому що - незалежно від того, чи чудова техніка, чи не зовсім - вони мають можливість воювати", - заявив він.
За словами Трампа, схема постачань виглядає так: США продають зброю НАТО, а альянс уже передає її Україні.
"Ми продаємо це НАТО, в основному, і вони вже розподіляють. Скажу так: вони (українці, - ред.) мають можливість, незалежно від того - хороша техніка чи не зовсім - вони мають можливість воювати", - пояснив він.
Він також визнав, що українські військові виявилися ефективнішими за будь-яку армію Європи:
"Вони кращі за будь-кого в Європі в цій боротьбі", - сказав Трамп. Він також додав, що ЗСУ кращі за будь-яких союзників США по НАТО.
Окремо Трамп розкритикував допомогу експрезидента США Джо Байдена Україні - на його думку, передати зброї та коштів на 350 мільярдів доларів було "просто смішно".
"Ви купуєте ракети, ви повинні за це платити. Вони благають про це", - сказав Трамп.
Говорячи про президента України Володимира Зеленського, Трамп назвав його "хитрим хлопцем". Він зізнався, що в цілому нормально з ним ладнає, але згадав один виняток.
"Мені подобається Зеленський. Крім того одного моменту в Білому домі, який був трохи агресивним з його боку", - сказав Трамп, маючи на увазі зустріч в Овальному кабінеті на початку 2025 року.
Трамп також різко висловився про союзників по НАТО.
На його думку, альянс не підтримав США тоді, коли це було потрібно.
"Коли нам було потрібне НАТО - вони не були там для нас", - заявив він.
Американський президент нагадав, що раніше США фактично повністю фінансували НАТО, і дав зрозуміти, що не вірить у надійність союзників у разі великої війни.
"Якщо у нас коли-небудь буде велика війна або ще більша - я не вірю, що вони будуть поруч з нами", - додав він.
Тим часом у Вашингтоні розгорається окрема суперечка навколо зброї для України. Снатор-республіканець Мітч Макконнелл звинуватив Пентагон у блокуванні військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.
За його словами, Міністерство оборони США затримує передачу вже затвердженого пакета.
Також ми писали, що США готують новий етап тиску в переговорах щодо України.