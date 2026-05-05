Трамп назвал Зеленского "хитрым парнем" и сделал заявление о войне в Украине

Трамп о фронте: "Они теряют территорию"

Трамп прямо сказал о ситуации на поле боя: "Они (Украина, - ред.) теряют территорию", - но уточнил, что потери несет и Россия.

При этом он отметил, что именно доступ к оружию позволяет Украине воевать: "Они имеют возможность сражаться, потому что - независимо от того, замечательная техника или не совсем - они имеют возможность воевать", - заявил он.

Оружие через НАТО

По словам Трампа, схема поставок выглядит так: США продают оружие НАТО, а альянс уже передает его Украине.

"Мы продаем это НАТО, в основном, и они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы, - ред.) имеют возможность, независимо от того - хорошая техника или не совсем - они имеют возможность воевать", - пояснил он.

Он также признал, что украинские военные оказались эффективнее любой армии Европы:

"Они лучше любого в Европе в этой борьбе", - сказал Трамп. Он также добавил, что ВСУ лучше любых союзников США по НАТО.

Отдельно Трамп раскритиковал помощь экс-президента США Джо Байдена Украине - по его мнению, передать оружия и средств на 350 миллиардов долларов было "просто смешно".

"Вы покупаете ракеты, вы должны за это платить. Они умоляют об этом", - сказал Трамп.

Зеленский - "хитрый человек"

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Трамп назвал его "хитрым парнем". Он признался, что в целом нормально с ним ладит, но упомянул одно исключение.

"Мне нравится Зеленский. Кроме того одного момента в Белом доме, который был немного агрессивным с его стороны", - сказал Трамп, имея в виду встречу в Овальном кабинете в начале 2025 года.

Разочарование в НАТО

Трамп также резко высказался о союзниках по НАТО.

По его мнению, альянс не поддержал США тогда, когда это было нужно.

"Когда нам было нужно НАТО - они не были там для нас", - заявил он.

Американский президент напомнил, что ранее США фактически полностью финансировали НАТО, и дал понять, что не верит в надежность союзников в случае большой войны.

"Если у нас когда-нибудь будет большая война или еще большая - я не верю, что они будут рядом с нами", - добавил он.