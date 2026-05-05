Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем" і зробив заяву про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зазнає втрат на фронті, а тримається лише завдяки поставкам зброї. Президента України Володимира Зеленського він назвав "хитрим" і згадав напружену зустріч в Овальному кабінеті.

Читайте також: До бюджету США 2027 року не включили фінансування USAI для України

Як повідомляє РБК-Україна , Трамп зробив ці заяви під час інтерв'ю Salem News Channel .

Трамп про фронт: "Вони втрачають територію"

Трамп прямо сказав про ситуацію на полі бою: "Вони (Україна, - Ред.)втрачають територію", - але уточнив, що втрати несе і Росія.

При цьому він зауважив, що саме доступ до зброї дозволяє Україні воювати: "Вони мають можливість битися, тому що - незалежно від того, чи чудова техніка, чи не зовсім - вони мають можливість воювати", - заявив він.

Зброя через НАТО

За словами Трампа, схема постачань виглядає так: США продають зброю НАТО, а альянс уже передає її Україні.

"Ми продаємо це НАТО, в основному, і вони вже розподіляють. Скажу так: вони (українці, - Ред.) мають можливість, незалежно від того - хороша техніка чи не зовсім - вони мають можливість воювати", - пояснив він.

Він також визнав, що українські військові виявилися ефективнішими за будь-яку армію Європи:

"Вони кращі за будь-кого в Європі в цій боротьбі", - сказав Трамп. Він також додав, що ЗСУ кращі за будь-яких союзників США по НАТО.

Окремо Трамп розкритикував допомогу експрезидента США Джо Байдена Україні - на його думку, передати зброї та коштів на 350 мільярдів доларів було "просто смішно".

"Ви купуєте ракети, ви повинні за це платити. Вони благають про це", - сказав Трамп.

Зеленський - "хитрий чоловік"

Говорячи про президента України Володимира Зеленського, Трамп назвав його "хитрим хлопцем". Він зізнався, що в цілому нормально з ним ладнає, але згадав один виняток.

"Мені подобається Зеленський. Крім того одного моменту в Білому домі, який був трохи агресивним з його боку", - сказав Трамп, маючи на увазі зустріч в Овальному кабінеті на початку 2025 року.

Розчарування в НАТО

Трамп також різко висловився про союзників по НАТО.

На його думку, альянс не підтримав США тоді, коли це було потрібно.

"Коли нам було потрібне НАТО - вони не були там для нас", - заявив він.

Американський президент нагадав, що раніше США фактично повністю фінансували НАТО, і дав зрозуміти, що не вірить у надійність союзників у разі великої війни.

"Якщо у нас коли-небудь буде велика війна або ще більша - я не вірю, що вони будуть поруч з нами", - додав він.