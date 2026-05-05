ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем" і зробив заяву про війну в Україні

11:50 05.05.2026 Вт
3 хв
Трамп похвалив ЗСУ і заявив, що Україна втрачає території
aimg Олена Чупровська
Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем" і зробив заяву про війну в Україні Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зазнає втрат на фронті, а тримається лише завдяки поставкам зброї. Президента України Володимира Зеленського він назвав "хитрим" і згадав напружену зустріч в Овальному кабінеті.

Як повідомляє РБК-Україна, Трамп зробив ці заяви під час інтерв'ю Salem News Channel.

Читайте також: До бюджету США 2027 року не включили фінансування USAI для України

Трамп про фронт: "Вони втрачають територію"

Трамп прямо сказав про ситуацію на полі бою: "Вони (Україна, - Ред.)втрачають територію", - але уточнив, що втрати несе і Росія.

При цьому він зауважив, що саме доступ до зброї дозволяє Україні воювати: "Вони мають можливість битися, тому що - незалежно від того, чи чудова техніка, чи не зовсім - вони мають можливість воювати", - заявив він.

Зброя через НАТО

За словами Трампа, схема постачань виглядає так: США продають зброю НАТО, а альянс уже передає її Україні.

"Ми продаємо це НАТО, в основному, і вони вже розподіляють. Скажу так: вони (українці, - Ред.) мають можливість, незалежно від того - хороша техніка чи не зовсім - вони мають можливість воювати", - пояснив він.

Він також визнав, що українські військові виявилися ефективнішими за будь-яку армію Європи:

"Вони кращі за будь-кого в Європі в цій боротьбі", - сказав Трамп. Він також додав, що ЗСУ кращі за будь-яких союзників США по НАТО.

Окремо Трамп розкритикував допомогу експрезидента США Джо Байдена Україні - на його думку, передати зброї та коштів на 350 мільярдів доларів було "просто смішно".

"Ви купуєте ракети, ви повинні за це платити. Вони благають про це", - сказав Трамп.

Зеленський - "хитрий чоловік"

Говорячи про президента України Володимира Зеленського, Трамп назвав його "хитрим хлопцем". Він зізнався, що в цілому нормально з ним ладнає, але згадав один виняток.

"Мені подобається Зеленський. Крім того одного моменту в Білому домі, який був трохи агресивним з його боку", - сказав Трамп, маючи на увазі зустріч в Овальному кабінеті на початку 2025 року.

Розчарування в НАТО

Трамп також різко висловився про союзників по НАТО.

На його думку, альянс не підтримав США тоді, коли це було потрібно.

"Коли нам було потрібне НАТО - вони не були там для нас", - заявив він.

Американський президент нагадав, що раніше США фактично повністю фінансували НАТО, і дав зрозуміти, що не вірить у надійність союзників у разі великої війни.

"Якщо у нас коли-небудь буде велика війна або ще більша - я не вірю, що вони будуть поруч з нами", - додав він.

Тим часом у Вашингтоні розгорається окрема суперечка навколо зброї для України. Снатор-республіканець Мітч Макконнелл звинуватив Пентагон у блокуванні військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

За його словами, Міністерство оборони США затримує передачу вже затвердженого пакета.

Також ми писали, що США готують новий етап тиску в переговорах щодо України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп
Новини
Зеленський пообіцяв діяти дзеркально після нічної масованої атаки РФ
Зеленський пообіцяв діяти дзеркально після нічної масованої атаки РФ
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним