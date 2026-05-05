Трамп назвав Зеленського "хитрим хлопцем" і зробив заяву про війну в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зазнає втрат на фронті, а тримається лише завдяки поставкам зброї. Президента України Володимира Зеленського він назвав "хитрим" і згадав напружену зустріч в Овальному кабінеті.
Як повідомляє РБК-Україна, Трамп зробив ці заяви під час інтерв'ю Salem News Channel.
Трамп про фронт: "Вони втрачають територію"
Трамп прямо сказав про ситуацію на полі бою: "Вони (Україна, - Ред.)втрачають територію", - але уточнив, що втрати несе і Росія.
При цьому він зауважив, що саме доступ до зброї дозволяє Україні воювати: "Вони мають можливість битися, тому що - незалежно від того, чи чудова техніка, чи не зовсім - вони мають можливість воювати", - заявив він.
Зброя через НАТО
За словами Трампа, схема постачань виглядає так: США продають зброю НАТО, а альянс уже передає її Україні.
"Ми продаємо це НАТО, в основному, і вони вже розподіляють. Скажу так: вони (українці, - Ред.) мають можливість, незалежно від того - хороша техніка чи не зовсім - вони мають можливість воювати", - пояснив він.
Він також визнав, що українські військові виявилися ефективнішими за будь-яку армію Європи:
"Вони кращі за будь-кого в Європі в цій боротьбі", - сказав Трамп. Він також додав, що ЗСУ кращі за будь-яких союзників США по НАТО.
Окремо Трамп розкритикував допомогу експрезидента США Джо Байдена Україні - на його думку, передати зброї та коштів на 350 мільярдів доларів було "просто смішно".
"Ви купуєте ракети, ви повинні за це платити. Вони благають про це", - сказав Трамп.
Зеленський - "хитрий чоловік"
Говорячи про президента України Володимира Зеленського, Трамп назвав його "хитрим хлопцем". Він зізнався, що в цілому нормально з ним ладнає, але згадав один виняток.
"Мені подобається Зеленський. Крім того одного моменту в Білому домі, який був трохи агресивним з його боку", - сказав Трамп, маючи на увазі зустріч в Овальному кабінеті на початку 2025 року.
Розчарування в НАТО
Трамп також різко висловився про союзників по НАТО.
На його думку, альянс не підтримав США тоді, коли це було потрібно.
"Коли нам було потрібне НАТО - вони не були там для нас", - заявив він.
Американський президент нагадав, що раніше США фактично повністю фінансували НАТО, і дав зрозуміти, що не вірить у надійність союзників у разі великої війни.
"Якщо у нас коли-небудь буде велика війна або ще більша - я не вірю, що вони будуть поруч з нами", - додав він.
Тим часом у Вашингтоні розгорається окрема суперечка навколо зброї для України. Снатор-республіканець Мітч Макконнелл звинуватив Пентагон у блокуванні військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.
За його словами, Міністерство оборони США затримує передачу вже затвердженого пакета.
