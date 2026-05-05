ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Удар по Полтавской области Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп назвал Зеленского "хитрым парнем" и сделал заявление о войне в Украине

11:50 05.05.2026 Вт
3 мин
Трамп похвалил ВСУ и заявил, что Украина теряет территории
aimg Елена Чупровская
Трамп назвал Зеленского "хитрым парнем" и сделал заявление о войне в Украине Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несет потери на фронте, а держится только благодаря поставкам оружия. Президента Украины Владимира Зеленского он назвал "хитрым" и вспомнил напряженную встречу в Овальном кабинете.

Как сообщает РБК-Украина, Трамп сделал эти заявления во время интервью Salem News Channel.

Читайте также: В бюджет США 2027 года не включили финансирование USAI для Украины

Трамп о фронте: "Они теряют территорию"

Трамп прямо сказал о ситуации на поле боя: "Они (Украина, - Ред.) теряют территорию", - но уточнил, что потери несет и Россия.

При этом он заметил, что именно доступ к оружию позволяет Украине воевать: "Они имеют возможность сражаться, потому что - независимо от того, замечательная техника или не совсем - они имеют возможность воевать", - заявил он.

Оружие через НАТО

По словам Трампа, схема поставок выглядит так: США продают оружие НАТО, а альянс уже передает его Украине.

"Мы продаем это НАТО, в основном, и они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы, - Ред.) имеют возможность, независимо от того - хорошая техника или не совсем - они имеют возможность воевать", - пояснил он.

Он также признал, что украинские военные оказались эффективнее любой армии Европы:

"Они лучше любого в Европе в этой борьбе", - сказал Трамп. Он также добавил, что ВСУ лучше любых союзников США по НАТО.

Отдельно Трамп раскритиковал помощь экс-президента США Джо Байдена Украине - по его мнению, передать оружия и средств на 350 миллиардов долларов было "просто смешно".

"Вы покупаете ракеты, вы должны за это платить. Они умоляют об этом", - сказал Трамп.

Зеленский - "хитрый человек"

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Трамп назвал его "хитрым парнем". Он признался, что в целом нормально с ним ладит, но упомянул одно исключение.

"Мне нравится Зеленский. Кроме того одного момента в Белом доме, который был немного агрессивным с его стороны", - сказал Трамп, имея в виду встречу в Овальном кабинете в начале 2025 года.

Разочарование в НАТО

Трамп также резко высказался о союзниках по НАТО.

По его мнению, альянс не поддержал США тогда, когда это было нужно.

"Когда нам было нужно НАТО - они не были там для нас", - заявил он.

Американский президент напомнил, что ранее США фактически полностью финансировали НАТО, и дал понять, что не верит в надежность союзников в случае большой войны.

"Если у нас когда-нибудь будет большая война или еще большая - я не верю, что они будут рядом с нами", - добавил он.

Тем временем в Вашингтоне разгорается отдельный спор вокруг оружия для Украины. Снатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил Пентагон в блокировании военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

По его словам, Министерство обороны США задерживает передачу уже утвержденного пакета.

Также мы писали, что США готовят новый этап давления в переговорах по Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп
Новости
Зеленский пообещал действовать зеркально после ночной массированной атаки РФ
Зеленский пообещал действовать зеркально после ночной массированной атаки РФ
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной