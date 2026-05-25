Вимоги знову зросли: скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію у 2026 році

10:22 25.05.2026 Пн
2 хв
Для тих, хто не встиг оформити документи торік, діятимуть особливі умови
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Коли українці можуть звертатися за пенсіями? (facebook.com/kogupfu)

У 2026 році частина українців не зможе вийти на пенсію у 60 років через нові вимоги до страхового стажу. Для отримання пенсії потрібно буде мати щонайменше 33 роки стажу.

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років

У Пенсійному фонді нагадали, що вік виходу на пенсію в Україні залежить від кількості набутого страхового стажу. Згідно із законодавством, пенсію можуть призначити у 60, 63 або 65 років.

Так, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу. Якщо людина не набрала необхідного стажу, вона зможе вийти на пенсію пізніше.

Який стаж потрібен у 63 та 65 років

Для призначення пенсії після досягнення 63 років у 2026 році необхідно мати щонайменше 23 роки страхового стажу.

У 65 років пенсію призначатимуть тим, хто має не менше 15 років стажу.

У Пенсійному фонді наголосили, що необхідний страховий стаж визначають саме на дату досягнення відповідного пенсійного віку.

Важливий нюанс для тих, хто звернеться у 2026 році

Окремо у ПФУ звернули увагу на українців, які досягли пенсійного віку ще у 2025 році, але звертатимуться за призначенням пенсії вже у 2026-му.

Для них діятимуть попередні вимоги до стажу:

  • для виходу у 60 років - 32 роки стажу;
  • у 63 роки - 22 роки;
  • у 65 років - 15 років.

Подати заяву на призначення пенсії можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від місця проживання. Також оформити пенсію можна дистанційно через портал електронних послуг ПФУ.

Раніше РБК-Україна розповідало, хто в Україні може отримати пенсію за вислугу років та за яких умов. Такі виплати призначають працівникам окремих професій - медикам, педагогам, артистам, авіаторам, залізничникам та іншим - за наявності спеціального стажу. У деяких випадках пенсію можна оформити незалежно від віку.

Також ми писали, що українці, які працювали на тимчасово окупованих територіях і втратили документи, можуть підтвердити трудовий стаж для призначення пенсії через спеціальні комісії Пенсійного фонду. Для цього можна використати трудову книжку, інші документи або свідчення колег, зокрема тих, хто перебуває за кордоном.

