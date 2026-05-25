Вимоги знову зросли: скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію у 2026 році

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років

У Пенсійному фонді нагадали, що вік виходу на пенсію в Україні залежить від кількості набутого страхового стажу. Згідно із законодавством, пенсію можуть призначити у 60, 63 або 65 років.

Так, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу. Якщо людина не набрала необхідного стажу, вона зможе вийти на пенсію пізніше.

Який стаж потрібен у 63 та 65 років

Для призначення пенсії після досягнення 63 років у 2026 році необхідно мати щонайменше 23 роки страхового стажу.

У 65 років пенсію призначатимуть тим, хто має не менше 15 років стажу.

У Пенсійному фонді наголосили, що необхідний страховий стаж визначають саме на дату досягнення відповідного пенсійного віку.

Важливий нюанс для тих, хто звернеться у 2026 році

Окремо у ПФУ звернули увагу на українців, які досягли пенсійного віку ще у 2025 році, але звертатимуться за призначенням пенсії вже у 2026-му.

Для них діятимуть попередні вимоги до стажу:

для виходу у 60 років - 32 роки стажу;

- 32 роки стажу; у 63 роки - 22 роки;

- 22 роки; у 65 років - 15 років.

Подати заяву на призначення пенсії можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від місця проживання. Також оформити пенсію можна дистанційно через портал електронних послуг ПФУ.