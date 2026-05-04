Незалежно від віку: які професії дають право на дострокову пенсію у 2026 році
В Україні пенсія за вислугу років призначається не всім, а лише окремим категоріям працівників, чия професійна діяльність пов’язана з підвищеним навантаженням або ризиком втрати працездатності. Водночас умови її отримання суттєво відрізняються від звичайної пенсії за віком.
РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України розповідає про алгоритм отримання таких виплат та перелік професій, що мають на них право.
Головне:
- Умова призначення: Головним фактором є наявність спеціального стажу, напрацьованого на конкретних посадах.
- Категорії без вікового цензу: Пенсію незалежно від віку можуть отримати артисти, працівники авіації, медики, педагоги та спортсмени.
- Категорії з віковим порогом: Для бортпровідників, залізничників, докерів та працівників флоту виплати призначаються після досягнення 45-55 років за наявності необхідної вислуги.
- Важливе застереження: Виплата здійснюється лише після звільнення з роботи, що дає право на таку пенсію. Якщо пенсіонер знову влаштується на аналогічну посаду, виплати припиняються.
Для чого потрібен спеціальний стаж
Ключова відмінність цього виду пенсії - вона залежить не від віку, а від спеціального стажу. Йдеться про роки роботи на певних посадах або в конкретних сферах, які дають право на достроковий вихід на пенсію.
Пенсія за вислугу років призначається та виплачується лише за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію. Якщо особа знову влаштовується на посаду, що передбачає вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи.
Кому призначають пенсію незалежно від віку
У низці випадків пенсію можна оформити незалежно від віку, якщо виконано вимоги до стажу. Це стосується, зокрема:
- артистів - за наявності 20-35 років творчого стажу;
- працівників авіації та льотно-випробного складу - за умови вислуги для чоловіків від 25 до 26,5 років, для жінок - від 20 до 21,5 року (залежно від дати виходу);
- медиків, педагогів і працівників соцсфери - зі стажем понад 25 років;
- спортсменів - за наявності щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 6 років у складі національних збірних.
Кому потрібен і стаж, і певний вік
Після досягнення 50-55 років для чоловіків та 45-50 років для жінок (за наявності відповідного стажу) пенсія призначається таким працівникам:
- диспетчерам повітряного руху та авіаційного техперсоналу;
- бортпровідникам;
- працівників залізниці та метрополітену;
- фахівцям, зайнятим на польових, геологорозвідувальних, лісозаготівельних роботах та лісосплаві;
- докерам-механізаторам у портах;
- працівникам морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.
Як визначають розмір пенсії
Сума пенсії залежить від двох факторів: тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Розрахунок проводиться індивідуально для кожного заявника.
Пенсію призначають із дня звернення, але лише за умови, що людина звільнилася з відповідної посади.
Коли можуть відмовити
Пенсійний фонд може відмовити у призначенні, якщо:
- не вистачає необхідного стажу;
- не досягнуто встановленого віку (для окремих категорій);
- відсутні документи, що підтверджують роботу в особливих умовах.
Раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні у 2026 році розраховують пенсію за віком. Її розмір визначається індивідуально і залежить насамперед від страхового стажу та рівня офіційної зарплати. При цьому враховують середню зарплату по країні, дані про доходи з 2000 року, а також є можливість виключити періоди з найнижчим заробітком, щоб збільшити виплату.
Також ми писали про пенсії для працюючих пенсіонерів та про те, у яких випадках виплати перераховують.