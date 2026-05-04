ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Незалежно від віку: які професії дають право на дострокову пенсію у 2026 році

14:40 04.05.2026 Пн
3 хв
У ПФУ пояснили, скільки років стажу потрібно для оформлення спеціальних виплат
aimg Тетяна Веремєєва
Незалежно від віку: які професії дають право на дострокову пенсію у 2026 році Фото: Пенсійний фонд України (facebook.com/kogupfu)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

В Україні пенсія за вислугу років призначається не всім, а лише окремим категоріям працівників, чия професійна діяльність пов’язана з підвищеним навантаженням або ризиком втрати працездатності. Водночас умови її отримання суттєво відрізняються від звичайної пенсії за віком.

РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України розповідає про алгоритм отримання таких виплат та перелік професій, що мають на них право.

Читайте також: Плюс 10 тисяч? Чому не всім пенсіонерам платять повні суми і як відсудити гроші

Головне:

  • Умова призначення: Головним фактором є наявність спеціального стажу, напрацьованого на конкретних посадах.
  • Категорії без вікового цензу: Пенсію незалежно від віку можуть отримати артисти, працівники авіації, медики, педагоги та спортсмени.
  • Категорії з віковим порогом: Для бортпровідників, залізничників, докерів та працівників флоту виплати призначаються після досягнення 45-55 років за наявності необхідної вислуги.
  • Важливе застереження: Виплата здійснюється лише після звільнення з роботи, що дає право на таку пенсію. Якщо пенсіонер знову влаштується на аналогічну посаду, виплати припиняються.

Для чого потрібен спеціальний стаж

Ключова відмінність цього виду пенсії - вона залежить не від віку, а від спеціального стажу. Йдеться про роки роботи на певних посадах або в конкретних сферах, які дають право на достроковий вихід на пенсію.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується лише за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію. Якщо особа знову влаштовується на посаду, що передбачає вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи.

Кому призначають пенсію незалежно від віку

У низці випадків пенсію можна оформити незалежно від віку, якщо виконано вимоги до стажу. Це стосується, зокрема:

  • артистів - за наявності 20-35 років творчого стажу;
  • працівників авіації та льотно-випробного складу - за умови вислуги для чоловіків від 25 до 26,5 років, для жінок - від 20 до 21,5 року (залежно від дати виходу);
  • медиків, педагогів і працівників соцсфери - зі стажем понад 25 років;
  • спортсменів - за наявності щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 6 років у складі національних збірних.

Кому потрібен і стаж, і певний вік

Після досягнення 50-55 років для чоловіків та 45-50 років для жінок (за наявності відповідного стажу) пенсія призначається таким працівникам:

  • диспетчерам повітряного руху та авіаційного техперсоналу;
  • бортпровідникам;
  • працівників залізниці та метрополітену;
  • фахівцям, зайнятим на польових, геологорозвідувальних, лісозаготівельних роботах та лісосплаві;
  • докерам-механізаторам у портах;
  • працівникам морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Як визначають розмір пенсії

Сума пенсії залежить від двох факторів: тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Розрахунок проводиться індивідуально для кожного заявника.

Пенсію призначають із дня звернення, але лише за умови, що людина звільнилася з відповідної посади.

Коли можуть відмовити

Пенсійний фонд може відмовити у призначенні, якщо:

  • не вистачає необхідного стажу;
  • не досягнуто встановленого віку (для окремих категорій);
  • відсутні документи, що підтверджують роботу в особливих умовах.

Раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні у 2026 році розраховують пенсію за віком. Її розмір визначається індивідуально і залежить насамперед від страхового стажу та рівня офіційної зарплати. При цьому враховують середню зарплату по країні, дані про доходи з 2000 року, а також є можливість виключити періоди з найнижчим заробітком, щоб збільшити виплату.

Також ми писали про пенсії для працюючих пенсіонерів та про те, у яких випадках виплати перераховують.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд України Пенсії Пенсії в Україні
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги