RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Требования снова выросли: сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию в 2026 году

10:22 25.05.2026 Пн
2 мин
Для тех, кто не успел оформить документы в прошлом году, будут действовать особые условия
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Когда украинцы могут обращаться за пенсиями? (facebook.com/kogupfu)

В 2026 году часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет из-за новых требований к страховому стажу. Для получения пенсии нужно будет иметь не менее 33 лет стажа.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет

В Пенсионном фонде напомнили, что возраст выхода на пенсию в Украине зависит от количества приобретенного страхового стажа. Согласно законодательству, пенсию могут назначить в 60, 63 или 65 лет.

Так, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если человек не набрал необходимого стажа, он сможет выйти на пенсию позже.

Какой стаж нужен в 63 и 65 лет

Для назначения пенсии по достижении 63 лет в 2026 году необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа.

В 65 лет пенсию будут назначать тем, кто имеет не менее 15 лет стажа.

В Пенсионном фонде отметили, что необходимый страховой стаж определяют именно на дату достижения соответствующего пенсионного возраста.

Важный нюанс для тех, кто обратится в 2026 году

Отдельно в ПФУ обратили внимание на украинцев, которые достигли пенсионного возраста еще в 2025 году, но будут обращаться за назначением пенсии уже в 2026-м.

Для них будут действовать предыдущие требования к стажу:

  • для выхода в 60 лет - 32 года стажа;
  • в 63 года - 22 года;
  • в 65 лет - 15 лет.

Подать заявление на назначение пенсии можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места жительства. Также оформить пенсию можно дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, кто в Украине может получить пенсию за выслугу лет и при каких условиях. Такие выплаты назначают работникам отдельных профессий - медикам, педагогам, артистам, авиаторам, железнодорожникам и другим - при наличии специального стажа. В некоторых случаях пенсию можно оформить независимо от возраста.

Также мы писали, что украинцы, которые работали на временно оккупированных территориях и потеряли документы, могут подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии через специальные комиссии Пенсионного фонда. Для этого можно использовать трудовую книжку, другие документы или свидетельства коллег, в том числе тех, кто находится за границей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный фонд УкраиныПенсии в Украине