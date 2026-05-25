Требования снова выросли: сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию в 2026 году

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет

В Пенсионном фонде напомнили, что возраст выхода на пенсию в Украине зависит от количества приобретенного страхового стажа. Согласно законодательству, пенсию могут назначить в 60, 63 или 65 лет.

Так, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если человек не набрал необходимого стажа, он сможет выйти на пенсию позже.

Какой стаж нужен в 63 и 65 лет

Для назначения пенсии по достижении 63 лет в 2026 году необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа.

В 65 лет пенсию будут назначать тем, кто имеет не менее 15 лет стажа.

В Пенсионном фонде отметили, что необходимый страховой стаж определяют именно на дату достижения соответствующего пенсионного возраста.

Важный нюанс для тех, кто обратится в 2026 году

Отдельно в ПФУ обратили внимание на украинцев, которые достигли пенсионного возраста еще в 2025 году, но будут обращаться за назначением пенсии уже в 2026-м.

Для них будут действовать предыдущие требования к стажу:

для выхода в 60 лет - 32 года стажа;

- 32 года стажа; в 63 года - 22 года;

- 22 года; в 65 лет - 15 лет.

Подать заявление на назначение пенсии можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места жительства. Также оформить пенсию можно дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.