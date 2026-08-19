Вимоги до укриттів посилять: Рада зробила перший крок

19 серпня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає важливі зміни щодо доступу до укриттів і посилення вимог до їхнього утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРУ.

Також пропонується запровадити відповідальність для тих, хто перешкоджає людям потрапити до укриття.

Крім того, укриття хочуть перевіряти щомісяця та встановити там камери спостереження.

На час воєнного стану також планують заборонити розривати договори оренди таких приміщень.

Законопроєкт пропонує заборонити використовувати укриття не за призначенням.

За це рішення віддали свої голоси 296 нардепів.

Що відомо про стан укриттів в Україні

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що більшість укриттів в Україні, які пройшли перевірку, мають серйозні недоліки.

Річ у тім, що Захисні споруди часто зачинені під час тривог, захаращені або повністю недоступні для людей з інвалідністю.

Також нещодавно РБК-Україна розповідало, скільки людей одночасно може перебувати в укритті й куди скаржитись на порушення.

Окрім того, ми писали, що у Києві обговорюють доречність встановлення наметів на станціях метро під час російських атак.

Чимало містян скаржаться, що ті займають забагато місця в укриттях.