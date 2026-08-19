Требования к укрытиям усилят: Рада сделала первый шаг

19 августа Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий важные изменения в отношении доступа к укрытиям и ужесточение требований к их содержанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.

Также предлагается ввести ответственность для тех, кто препятствует людям попасть в укрытие.

Кроме того, укрытия хотят проверять ежемесячно и установить там камеры наблюдения.

На время военного положения также планируется запрет расторгать договоры аренды таких помещений.

Законопроект предлагает запретить использовать укрытие не по назначению.

За это решение отдали свои голоса 296 нардепов.

Что известно о состоянии укрытий в Украине

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что большинство укрытий в Украине имеют серьезные недостатки.

Дело в том, что защитные сооружения часто закрыты во время тревог, захламлены или полностью недоступны людям с инвалидностью.

Также недавно РБК-Украина рассказывало, сколько людей одновременно может находиться в укрытии и куда жаловаться на нарушения.

Кроме того, мы писали, что в Киеве обсуждают уместность установки палаток на станциях метро во время российских атак.

Многие горожан жалуются, что те занимают слишком много места в укрытиях.