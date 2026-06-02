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Укриття мають рятувати: омбудсмен б'є на сполох через стан бомбосховищ в Україні

21:30 02.06.2026 Вт
2 хв
Які проблеми в укриттях зустрічаються найчастіше?
aimg Валерій Ульяненко
Укриття мають рятувати: омбудсмен б'є на сполох через стан бомбосховищ в Україні Фото: Дмитро Лубінець (Getty Images)
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Більшість перевірених укриттів в Україні мають недоліки. Часто захисні споруди зачинені, захаращені або повністю недоступні для людей з інвалідністю.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посилання на звіт омбудсмана.

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Упродовж другої половини 2025 року представники омбудсмана провели 1066 моніторингових візитів до захисних споруд у різних регіонах України. За результатами цих перевірок рекомендації щодо усунення недоліків отримав 991 об'єкт або 93%.

Лише 80 сховищ із усієї вибірки не отримали жодних зауважень. Загалом під час моніторингу фахівці надали майже 4 тисячі рекомендацій для покращення стану укриттів, адже частина з них виявилася затопленою або зачиненою.

Системні проблеми та доступність

Найбільш критичною залишається ситуація з інклюзивністю захисних споруд. За словами Лубінця, вимоги щодо доступності для осіб з інвалідністю виконуються найменше, оскільки у балансоутримувачів просто немає на це коштів. Омбудсман наголосив, що проблеми мають системний характер і пов'язані з недосконалістю контролю та фінансування.

Крім того, більшість шкільних укриттів залишаються недоступними для населення поза навчальним процесом. Багато таких об'єктів не відображаються у застосунку "Дія", тому фактично випадають із загальної системи. Через незадовільний стан підвалів у Києві мешканці значно частіше обирають для захисту метрополітен.

Станом на початок 2026 року в Україні налічувалося 66 574 укриття різних типів. Їхня загальна місткість складає близько 16,5 млн осіб, проте через наявні проблеми значна частина споруд наразі існує лише як формальна статистика.

Нагадаємо, у Києві триває дискусія через намети, які мешканці столиці встановлюють на станціях метро під час масованих ворожих обстрілів. Частина людей вважає, що вони займають забагато місця в укриттях.

При цьому у КМВА не виключають, що питання використання наметів можуть додатково вивчити, однак наразі жодних рішень не ухвалено.

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