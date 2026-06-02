У Києві розгорівся скандал через намети в метро під час тривог: що відомо

У Києві спалахнула дискусія через намети, які мешканці столиці встановлюють на станціях метро під час масованих російських атак. Частина киян вважає, що вони займають забагато місця в укриттях.

Головне: Суть скандалу: Частина киян скаржиться, що встановлені на станціях метро намети займають забагато місця, через що іншим доводиться тіснитися.

Частина киян скаржиться, що встановлені на станціях метро намети займають забагато місця, через що іншим доводиться тіснитися. Позиція захисників: Інші містяни виправдовують намети, зазначаючи, що вони забезпечують мінімальний комфорт для сімей із дітьми під час тривалих нічних тривог.

Інші містяни виправдовують намети, зазначаючи, що вони забезпечують мінімальний комфорт для сімей із дітьми під час тривалих нічних тривог. Реакція КМВА: Речниця відомства Катерина Поп заявила, що за результатами останньої атаки у метро проведуть додаткові перевірки.

Речниця відомства Катерина Поп заявила, що за результатами останньої атаки у метро проведуть додаткові перевірки. Чи буде заборона: Жодних остаточних рішень щодо заборони наметів наразі не ухвалено.

Жодних остаточних рішень щодо заборони наметів наразі не ухвалено. Альтернативні варіанти: Жителям столиці нагадують не обмежуватися лише метрополітеном. Мапа інших доступних сховищ, підземних паркінгів та приміщень бізнесу завжди відкрита у застосунку "Київ Цифровий".

Через що виник скандал

Після масованої атаки РФ у ніч на 2 червня у соцмережах почали з'являтися скарги від людей, які ховалися від обстрілів у столичному метро.

Користувачі писали, що на деяких станціях через встановлені намети було складно знайти місце для розміщення. За словами киян, на площі, яку займала одна палатка, могли б розташуватися кілька людей.

Дехто зазначав, що через брак місця людям доводилося сидіти на підлозі або тіснитися поруч із незнайомцями.

Водночас інші користувачі стали на захист сімей із дітьми та людей, які змушені проводити в укриттях по кілька годин або навіть усю ніч. На їхню думку, намети допомагають створити хоча б мінімальний комфорт під час тривалих повітряних тривог.

Жителі Києва обурюються через намети у метро під час повітряної тривоги (скриншоти із соцмережі Threads)

Що кажуть у КМВА

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE повідомила, що після ситуації, яка виникла під час останньої атаки, будуть проведені додаткові перевірки.

За її словами, працівники метрополітену під час тривог допомагають людям розміщуватися на станціях та намагаються максимально комфортно організувати перебування громадян в укриттях.

"Стосовно нічної ситуації будуть проведені перевірки", - сказала Поп в ефірі Новини.LIVE.

Вона також зазначила, що через статус метро як об'єкта критичної транспортної інфраструктури говорити про суттєве збільшення його місткості складно.

Проте КМВА планує обговорити ситуацію з керівництвом Київського метрополітену.

"Доцільно поспілкуватися з керівництвом Київського метрополітену та дослідити ситуацію з розміщенням або запровадити оптимальні обмеження для підвищення комфортності всіх мешканців", - зазначила речниця.

Чи можуть заборонити намети

У КМВА не виключають, що питання використання наметів можуть додатково вивчити, однак наразі жодних рішень не ухвалено.

Катерина Поп наголосила, що під час перебування в укриттях люди мають поводитися максимально толерантно один до одного.

У КМВА нагадали про альтернативні укриття

Водночас у міській військовій адміністрації закликають киян користуватися не лише метро.

Поп в ефірі телемарафону зазначила, що у застосунку "Київ Цифровий" доступна інтерактивна карта укриттів, де можна знайти найближче безпечне місце поруч із домом або місцем перебування.

Також до мережі укриттів поступово долучаються підземні паркінги та приміщення відповідального бізнесу, які після перевірок можуть використовуватися для захисту населення під час повітряних тривог.

У КМВА наголошують, що головним критерієм для будь-якого укриття залишається безпека людей, тому питання розширення переліку таких об'єктів потребує погодження з фахівцями ДСНС та цивільного захисту.