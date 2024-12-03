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Вимоги для отримання міжнародної грошової допомоги змінилися: у Мінфіні розповіли деталі

Вівторок 03 грудня 2024 15:38
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Вимоги для отримання міжнародної грошової допомоги змінилися: у Мінфіні розповіли деталі Ілюстративне фото: вимоги для отримання міжнародної грошової допомоги змінилися (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Міністерство фінансів України оприлюднило оновлену Матрицю реформ. Вона містить 325 умов та рекомендацій для отримання Україною міжнародної грошової допомоги від партнерів, включно з 531 індикатором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін.

Зазначається, що ці 325 умов і рекомендацій закладені у такі ключові програми, як:

  • Звіт Єврокомісії щодо України в межах пакету розширення ЄС.
  • Програма МВФ Extended Fund Facility.
  • План України для фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility.
  • Умови кредитного інструменту Світового Банку Development Policy Loan.

Окрім цього, оновлена Матриця містить 531 індикатор, що охоплюють широкий спектр реформ у пріоритетних сферах:

  • правосуддя,
  • фундаментальні права та безпека,
  • енергетика,
  • фінансові сервіси,
  • фінансові та бюджетні положення.

Виконання цих індикаторів розраховане на найближчі 10 років.

У Мінфіні представили ключові досягнення України за три квартали 2024 року

  • Виконано 199 індикаторів, з яких 91 - за третій квартал 2024 року.
  • Мінфін відповідальний за 55 індикаторів, з яких 32 вже виконано.
  • Умови програм фінансової підтримки виконані своєчасно, що дозволило залучити необхідну бюджетну підтримку від міжнародних партнерів.

Міністерство фінансів наголошує, що Матриця реформ забезпечує максимальну відкритість: усі громадяни та міжнародні партнери можуть швидко отримати інформацію про стан виконання, терміни та відповідальних за реалізацію умов у різних секторах.

Там також пояснили, що збільшення кількості умов в оновленій Матриці реформ зумовлене переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами.

"Незважаючи на війну та виклики, за підтримки партнерів Україна продовжує впроваджувати структурні реформи, які закладають фундамент та сприяють довгостроковому зростанню України на шляху до інтеграції в ЄС", - заявили у Мінфіні.

Нагадаємо, що ВРУ вже ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік.

Також додамо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення податків. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

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