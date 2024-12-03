Требования для получения международной денежной помощи изменились: в Минфине рассказали детали

Министерство финансов Украины обнародовало обновленную Матрицу реформ. Она содержит 325 условий и рекомендаций по получению Украиной международной денежной помощи от партнеров, включая 531 индикатор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин.

Эти 325 условий и рекомендаций заложены в такие ключевые программы, как:

Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС.

Программа МВФ - Extended Fund Facility.

План Украины по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility.

Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan.

Кроме того, обновленная Матрица содержит 531 индикатор, охватывающий широкий спектр реформ в приоритетных сферах:

правосудие,

фундаментальные права и безопасность,

энергетика,

финансовые сервисы,

денежные и бюджетные положения.

Выполнение этих индикаторов рассчитано на ближайшие 10 лет.

В Минфине представили ключевые достижения Украины за три квартала 2024 года

Выполнено 199 индикаторов, из которых 91 – за третий квартал 2024 года .

индикаторов, из которых . Минфин ответственен за 55 индикаторов, из которых 32 уже выполнены .

индикаторов, из которых . Условия программ финансовой поддержки выполнены своевременно, что позволило привлечь необходимую бюджетную поддержку международных партнеров.

Министерство финансов отмечает, что Матрица реформ обеспечивает максимальную открытость: все граждане и международные партнеры могут быстро получить информацию о состоянии выполнения, сроках и ответственных за реализацию условий в разных секторах.

Там также объяснили, что увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами.

"Несмотря на войну и вызовы, при поддержке партнеров Украина продолжает внедрять структурные реформы, которые закладывают фундамент и способствуют долгосрочному росту Украины на пути интеграции в ЕС", - заявили в Минфине.

Напомним, что ВРУ уже приняла закон о государственном бюджете на 2025 год.