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Требования для получения международной денежной помощи изменились: в Минфине рассказали детали

Вторник 03 декабря 2024 15:38
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Требования для получения международной денежной помощи изменились: в Минфине рассказали детали Иллюстративные фото: требования для получения международной денежной помощи изменились (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Министерство финансов Украины обнародовало обновленную Матрицу реформ. Она содержит 325 условий и рекомендаций по получению Украиной международной денежной помощи от партнеров, включая 531 индикатор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин.

Эти 325 условий и рекомендаций заложены в такие ключевые программы, как:

  • Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС.
  • Программа МВФ - Extended Fund Facility.
  • План Украины по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility.
  • Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan.

Кроме того, обновленная Матрица содержит 531 индикатор, охватывающий широкий спектр реформ в приоритетных сферах:

  • правосудие,
  • фундаментальные права и безопасность,
  • энергетика,
  • финансовые сервисы,
  • денежные и бюджетные положения.

Выполнение этих индикаторов рассчитано на ближайшие 10 лет.

В Минфине представили ключевые достижения Украины за три квартала 2024 года

  • Выполнено 199 индикаторов, из которых 91 – за третий квартал 2024 года.
  • Минфин ответственен за 55 индикаторов, из которых 32 уже выполнены.
  • Условия программ финансовой поддержки выполнены своевременно, что позволило привлечь необходимую бюджетную поддержку международных партнеров.

Министерство финансов отмечает, что Матрица реформ обеспечивает максимальную открытость: все граждане и международные партнеры могут быстро получить информацию о состоянии выполнения, сроках и ответственных за реализацию условий в разных секторах.

Там также объяснили, что увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами.

"Несмотря на войну и вызовы, при поддержке партнеров Украина продолжает внедрять структурные реформы, которые закладывают фундамент и способствуют долгосрочному росту Украины на пути интеграции в ЕС", - заявили в Минфине.

Напомним, что ВРУ уже приняла закон о государственном бюджете на 2025 год.

Также, добавим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении налогов. Подробности - в материале РБК-Украина.

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