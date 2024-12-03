Требования для получения международной денежной помощи изменились: в Минфине рассказали детали
Министерство финансов Украины обнародовало обновленную Матрицу реформ. Она содержит 325 условий и рекомендаций по получению Украиной международной денежной помощи от партнеров, включая 531 индикатор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин.
Эти 325 условий и рекомендаций заложены в такие ключевые программы, как:
- Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС.
- Программа МВФ - Extended Fund Facility.
- План Украины по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility.
- Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan.
Кроме того, обновленная Матрица содержит 531 индикатор, охватывающий широкий спектр реформ в приоритетных сферах:
- правосудие,
- фундаментальные права и безопасность,
- энергетика,
- финансовые сервисы,
- денежные и бюджетные положения.
Выполнение этих индикаторов рассчитано на ближайшие 10 лет.
В Минфине представили ключевые достижения Украины за три квартала 2024 года
- Выполнено 199 индикаторов, из которых 91 – за третий квартал 2024 года.
- Минфин ответственен за 55 индикаторов, из которых 32 уже выполнены.
- Условия программ финансовой поддержки выполнены своевременно, что позволило привлечь необходимую бюджетную поддержку международных партнеров.
Министерство финансов отмечает, что Матрица реформ обеспечивает максимальную открытость: все граждане и международные партнеры могут быстро получить информацию о состоянии выполнения, сроках и ответственных за реализацию условий в разных секторах.
Там также объяснили, что увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами.
"Несмотря на войну и вызовы, при поддержке партнеров Украина продолжает внедрять структурные реформы, которые закладывают фундамент и способствуют долгосрочному росту Украины на пути интеграции в ЕС", - заявили в Минфине.
Напомним, что ВРУ уже приняла закон о государственном бюджете на 2025 год.
Также, добавим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении налогов. Подробности - в материале РБК-Украина.
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