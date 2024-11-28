Зеленський підписав закон про підвищення податків: скільки потрібно платити

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону 11416-д на сайті Ради.

Як заявив 27 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей закон набуде чинності з 1 грудня. За його словами, цей закон однією з ключових вимог наших кредиторів та є важливим для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони цього року та наступного.

Фінансовий комітет Ради вже підтримав норму, яка прибирає підвищення податків для ФОПів заднім числом, з 1 жовтня, та переносить на 1 січня. Цю норму ще потрібно схвалити в парламенті.

Уряд запропонував збільшити податки в липні 2024 року через необхідність збільшити видатки на оборону на 500 млрд гривень. Початкові пропозиції уряд були доволі жорсткими і передбачали збільшення податків у різних сферах. Потім за основу взяли проєкт голови податкового комітету Данила Гетманцева. Рада ухвалила цей закон 10 жовтня.

Загальна сума підвищення податків у 2024 році становитиме близько 8 млрд гривень. Це відбудеться за рахунок збільшення податків з громадян та ФОПів. Наступного року основним ресурсом також будуть доходи населення, крім того, збільшений податок заплатять банки.

Підвищення військового збору

Законом передбачено підвищення військового збору з усіх доходів громадян із 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, якби закон набув чинності з 1 жовтня, то це додатково дало б бюджету 27,3 млрд гривень у 2024 році. Проте сума скоротиться, оскільки закон набуде чинності з 1 грудня.

У 2025 році завдяки підвищенню податків доходи бюджету зростуть на 141 млрд гривень. Підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців I, II, III та IV груп – 13,7 млрд гривень, юридичних осіб III групи – 929 млн гривень.

Таким чином, якщо зараз ставка податку з доходів громадян становить 19,5% (18% плюс 1,5% військового збору), то зараз вона зросте до 23%.

Згідно з законом, "доходи платників військового збору, нараховані за наслідками податкових періодів до набрання чинності цим законом, оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання)".

Водночас залишається ставка 1,5% для військовослужбовців та працівників Збройних сил України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи. Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

З 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) та ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів. До кінця 2024 року відповідна податкова звітність подається в щоквартальному режимі. Це необхідно для "економічного бронювання".

Інші податки

Законом передбачено встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році.

Встановлена сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 4,3 млрд гривень у 2025 році.

Законом передбачено встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Це дасть 27 млрд гривень у 2025 році.

Для сільськогосподарських виробників збільшують мінімальне податкове зобов’язання. Мінімальна сума до сплати не може бути меншою за 700 гривень з гектара землі. Для земельних ділянок, де частка площі ріллі складає не менше 50%, – 1400 гривень з гектара.

Крім того, до складу оподатковуваного доходу за 2024 та 2025 роки не включається дохід у вигляді державної грошової допомоги (кешбеку), отриманий у рамках реалізації експериментального проєкту "Зроблено в Україні".