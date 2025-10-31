Над Вільнюсом знову закривали повітряний простір через невідомі повітряні кулі

Литва тимчасово закривала повітряний простір над Вільнюсом пізно ввечері 30 жовтня після того, як у небі поблизу столичного аеропорту були помічені повітряні кулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За повідомленням аеропорту Вільнюса, обмеження діяло близько двох з половиною годин – з 20:10 до 22:43. Як мінімум два рейси, що прямували до Вільнюса, були змушені повернутися до аеропортів вильоту. Це вже шостий випадок припинення авіасполучення в країні за останній місяць.

Литва неодноразово звинувачувала Білорусь у запуску таких куль, які, ймовірно, використовуються для контрабанди цигарок.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала передбачувані дії Мінська "гібридною загрозою". Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене також заявила про намір назавжди закрити кордон з Білоруссю і збивати будь-які кулі, що вторгаються в повітряний простір.