ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Над Вільнюсом знову закривали повітряний простір через невідомі повітряні кулі

П'ятниця 31 жовтня 2025 09:21
UA EN RU
Над Вільнюсом знову закривали повітряний простір через невідомі повітряні кулі Фото: Литва закривала повітряний простір через невідомі повітряні кулі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Литва тимчасово закривала повітряний простір над Вільнюсом пізно ввечері 30 жовтня після того, як у небі поблизу столичного аеропорту були помічені повітряні кулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За повідомленням аеропорту Вільнюса, обмеження діяло близько двох з половиною годин – з 20:10 до 22:43. Як мінімум два рейси, що прямували до Вільнюса, були змушені повернутися до аеропортів вильоту. Це вже шостий випадок припинення авіасполучення в країні за останній місяць.

Литва неодноразово звинувачувала Білорусь у запуску таких куль, які, ймовірно, використовуються для контрабанди цигарок.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала передбачувані дії Мінська "гібридною загрозою". Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене також заявила про намір назавжди закрити кордон з Білоруссю і збивати будь-які кулі, що вторгаються в повітряний простір.

Повітряні кулі в Литві

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Литві неодноразово фіксували повітряні кулі з контрабандою, які прилетіли з Білорусі. Через інцидент аеропорти країни чотири рази припиняли роботу, десятки рейсів було відкладено та перенаправлено, що вплинуло на кілька тисяч пасажирів.

Напередодні уряд Литви оголосив про закриття кордону з Білоруссю. Відповідне рішення діятиме з 30 жовтня до 30 листопада включно, з можливістю продовження.

Також повідомлялось, що Євросоюз готовий до запровадження нових санкцій проти Білорусі в разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили в Литві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Білорусь
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні