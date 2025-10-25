ua en ru
Литва зупинила аеропорти та перекриває кордон із Білоруссю

Литва, Субота 25 жовтня 2025 09:00
UA EN RU
Литва зупинила аеропорти та перекриває кордон із Білоруссю Фото: Литва закрила кордон з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Литва тимчасово закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - "Шалчинінкяй" та "Мединінкай".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT та "Радіо Свобода".

Обмеження діятимуть до 12:00 суботи, 25 жовтня. За словами прем’єр-міністерки країни Інги Ругінене, рішення ухвалене відповідно до рекомендацій Національної комісії безпеки, яка збереться знову наступного тижня, щоб оцінити ефективність заходів.

"Ми прагнемо, щоб ці рішення були болісними і для контрабандистів, і для режиму Лукашенка, який дозволяє їм діяти безкарно", - заявила прем’єрка Литви.

Зупинка роботи аеропортів

Рішенню передувала зупинка роботи аеропортів Вільнюса та Каунаса через появу у повітряному просторі куль, що прилітали з боку Білорусі. За даними Національного центру управління кризами, було зафіксовано десятки навігаційних точок - переважно метеорологічні кулі, що рухалися у напрямку Друскінінкай–Шалчинінкяй.

Польоти невідомих дронів у небі Литви

Нагадаємо, аеропорт Вільнюса зупиняв роботу кілька разів протягом останнього місяця, останній інцидент стався 21 жовтня. Тоді Ругінене попереджала, що Литва закриє кордон, якщо подібні випадки триватимуть.

Це вже не перший подібний випадок виявлення літаючих об'єктів біля аеропорту Вільнюса та закриття летовища.

Вільнюський аеропорт також був закритий 5 жовтня через аналогічний інцидент з повітряними кулями з гелієм, які перевозили контрабандні цигарки з Білорусії.

На початку вересня літак із президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса через виявлення безпілотника.

