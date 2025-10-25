Литва зупинила аеропорти та перекриває кордон із Білоруссю

Литва тимчасово закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - "Шалчинінкяй" та "Мединінкай".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT та "Радіо Свобода".

Обмеження діятимуть до 12:00 суботи, 25 жовтня. За словами прем’єр-міністерки країни Інги Ругінене, рішення ухвалене відповідно до рекомендацій Національної комісії безпеки, яка збереться знову наступного тижня, щоб оцінити ефективність заходів.

"Ми прагнемо, щоб ці рішення були болісними і для контрабандистів, і для режиму Лукашенка, який дозволяє їм діяти безкарно", - заявила прем’єрка Литви.

Зупинка роботи аеропортів

Рішенню передувала зупинка роботи аеропортів Вільнюса та Каунаса через появу у повітряному просторі куль, що прилітали з боку Білорусі. За даними Національного центру управління кризами, було зафіксовано десятки навігаційних точок - переважно метеорологічні кулі, що рухалися у напрямку Друскінінкай–Шалчинінкяй.