Над Вильнюсом снова закрывали воздушное пространство из-за неизвестных воздушных шаров

Пятница 31 октября 2025 09:21
UA EN RU
Над Вильнюсом снова закрывали воздушное пространство из-за неизвестных воздушных шаров Фото: Литва закрывала воздушное пространство из-за неизвестных воздушных шаров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Литва временно закрывала воздушное пространство над Вильнюсом поздно вечером 30 октября после того, как в небе вблизи столичного аэропорта были замечены воздушные шары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По сообщению аэропорта Вильнюса, ограничение действовало около двух с половиной часов - с 20:10 до 22:43. Как минимум два рейса, направлявшиеся в Вильнюс, были вынуждены вернуться в аэропорты вылета. Это уже шестой случай прекращения авиасообщения в стране за последний месяц.

Литва неоднократно обвиняла Беларусь в запуске таких шаров, которые, вероятно, используются для контрабанды сигарет.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала предполагаемые действия Минска "гибридной угрозой". Премьер-министр Литвы Инга Ругинене также заявила о намерении навсегда закрыть границу с Беларусью и сбивать любые шары, вторгающиеся в воздушное пространство.

Воздушные шары в Литве

Напомним, в конце октября в Литве неоднократно фиксировали воздушные шары с контрабандой, которые прилетели из Беларуси. Из-за инцидента аэропорты страны четыре раза прекращали работу, десятки рейсов были отложены и перенаправлены, что повлияло на несколько тысяч пассажиров.

Накануне правительство Литвы объявило о закрытии границы с Беларусью. Соответствующее решение будет действовать с 30 октября по 30 ноября включительно, с возможностью продления.

Также сообщалось, что Евросоюз готов к введению новых санкций против Беларуси в случае, если Минск не прекратит провокации на территории государств-членов. Речь идет, в частности, об инцидентах с воздушными шарами, которые обнаружили в Литве.

