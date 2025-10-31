Над Вильнюсом снова закрывали воздушное пространство из-за неизвестных воздушных шаров
Литва временно закрывала воздушное пространство над Вильнюсом поздно вечером 30 октября после того, как в небе вблизи столичного аэропорта были замечены воздушные шары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По сообщению аэропорта Вильнюса, ограничение действовало около двух с половиной часов - с 20:10 до 22:43. Как минимум два рейса, направлявшиеся в Вильнюс, были вынуждены вернуться в аэропорты вылета. Это уже шестой случай прекращения авиасообщения в стране за последний месяц.
Литва неоднократно обвиняла Беларусь в запуске таких шаров, которые, вероятно, используются для контрабанды сигарет.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала предполагаемые действия Минска "гибридной угрозой". Премьер-министр Литвы Инга Ругинене также заявила о намерении навсегда закрыть границу с Беларусью и сбивать любые шары, вторгающиеся в воздушное пространство.
Воздушные шары в Литве
Напомним, в конце октября в Литве неоднократно фиксировали воздушные шары с контрабандой, которые прилетели из Беларуси. Из-за инцидента аэропорты страны четыре раза прекращали работу, десятки рейсов были отложены и перенаправлены, что повлияло на несколько тысяч пассажиров.
Накануне правительство Литвы объявило о закрытии границы с Беларусью. Соответствующее решение будет действовать с 30 октября по 30 ноября включительно, с возможностью продления.
Также сообщалось, что Евросоюз готов к введению новых санкций против Беларуси в случае, если Минск не прекратит провокации на территории государств-членов. Речь идет, в частности, об инцидентах с воздушными шарами, которые обнаружили в Литве.