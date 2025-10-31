Над Вильнюсом снова закрывали воздушное пространство из-за неизвестных воздушных шаров

Литва временно закрывала воздушное пространство над Вильнюсом поздно вечером 30 октября после того, как в небе вблизи столичного аэропорта были замечены воздушные шары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По сообщению аэропорта Вильнюса, ограничение действовало около двух с половиной часов - с 20:10 до 22:43. Как минимум два рейса, направлявшиеся в Вильнюс, были вынуждены вернуться в аэропорты вылета. Это уже шестой случай прекращения авиасообщения в стране за последний месяц.

Литва неоднократно обвиняла Беларусь в запуске таких шаров, которые, вероятно, используются для контрабанды сигарет.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала предполагаемые действия Минска "гибридной угрозой". Премьер-министр Литвы Инга Ругинене также заявила о намерении навсегда закрыть границу с Беларусью и сбивать любые шары, вторгающиеся в воздушное пространство.