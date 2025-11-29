UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Вільнюсі всю ніч не працював аеропорт через метеокулі, запущені з Білорусі

Фото: у Вільнюсі на ніч закривали аеропорт через метеокулі, запущені з Білорусі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Литві з вечора 28 листопада і до ранку 29 листопада не працював аеропорт Вільнюса через зафіксовані у повітряному просторі метеокулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як повідомляється, внаслідок запроваджених обмежень у повітряному просторі три рейси були скасовані, а дев’ять перенаправлені в аеропорти Каунаса і Риги. Також час вильоту і прибуття 10 рейсів було скориговано.

Внаслідок цього постраждали понад три тисячі пасажирів і 22 рейси.

Спочатку було оголошено, що обмеження повітряного простору будуть діяти до 02:15 суботи, але пізніше цей термін був продовжений кілька разів.

Обмеження повітряного простору були зняті близько 07:03.

За попередніми даними, робота аеропорту була призупинена через фіксовані навігаційні позначки, характерні для метеорологічних зондів, що рухаються в напрямку аеропорту.

Глава Національного кризового управління Вілмантас Віткаускас заявив, що в останні доби в повітряному просторі Литви зафіксована виняткова активність контрабандних повітряних куль, що запускаються з Білорусі.

За попередніми даними, зафіксовано понад 60 позначок.

Провокації Білорусі у Литві

Нагадаємо, 4 листопада неподалік від Вільнюського аеропорту було помічено невідомий безпілотник. На цьому тлі аеропорт закрили на кілька годин.

При цьому в жовтні в повітряному просторі Литви помітили повітряні кулі з контрабандою, які запускали з території Білорусі.

Також стало відомо, що у Литві затримали оператора дрона, який літав біля аеропорту у Вільнюсі.

Ніч проти 24 листопада у Литві також була "найнапруженішою" через масований запуск повітряних куль із території Білорусі.

В країні закликали ЄС відреагувати на провокації.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьЛитваАеропорт