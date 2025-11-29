У Вільнюсі всю ніч не працював аеропорт через метеокулі, запущені з Білорусі

Як повідомляється, внаслідок запроваджених обмежень у повітряному просторі три рейси були скасовані, а дев’ять перенаправлені в аеропорти Каунаса і Риги. Також час вильоту і прибуття 10 рейсів було скориговано.

Внаслідок цього постраждали понад три тисячі пасажирів і 22 рейси.

Спочатку було оголошено, що обмеження повітряного простору будуть діяти до 02:15 суботи, але пізніше цей термін був продовжений кілька разів.

Обмеження повітряного простору були зняті близько 07:03.

За попередніми даними, робота аеропорту була призупинена через фіксовані навігаційні позначки, характерні для метеорологічних зондів, що рухаються в напрямку аеропорту.

Глава Національного кризового управління Вілмантас Віткаускас заявив, що в останні доби в повітряному просторі Литви зафіксована виняткова активність контрабандних повітряних куль, що запускаються з Білорусі.

За попередніми даними, зафіксовано понад 60 позначок.