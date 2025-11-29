RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Вильнюсе всю ночь не работал аэропорт из-за метеошаров, запущенных из Беларуси

Фото: в Вильнюсе на ночь закрывали аэропорт из-за метеошаров, запущенных из Беларуси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Литве с вечера 28 ноября и до утра 29 ноября не работал аэропорт Вильнюса из-за зафиксированных в воздушном пространстве метеошары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как сообщается, в результате введенных ограничений в воздушном пространстве три рейса были отменены, а девять перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги. Также время вылета и прибытия 10 рейсов было скорректировано.

В результате этого пострадали более трех тысяч пассажиров и 22 рейса.

Изначально было объявлено, что ограничения воздушного пространства будут действовать до 02:15 субботы, но позже этот срок был продлен несколько раз.

Ограничения воздушного пространства были сняты около 07:03.

По предварительным данным, работа аэропорта была приостановлена из-за фиксированных навигационных отметок, характерных для метеорологических зондов, движущихся в направлении аэропорта.

Глава Национального кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил, что в последние сутки в воздушном пространстве Литвы зафиксирована исключительная активность контрабандных воздушных шаров, запускаемых из Беларуси.

По предварительным данным, зафиксировано более 60 отметок.

 

Провокации Беларуси в Литве

Напомним, 4 ноября неподалеку от Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник. На этом фоне аэропорт закрыли на несколько часов.

При этом в октябре в воздушном пространстве Литвы заметили воздушные шары с контрабандой, которые запускали с территории Беларуси.

Также стало известно, что в Литве задержали оператора дрона, который летал возле аэропорта в Вильнюсе.

Ночь на 24 ноября в Литве также была "самой напряженной" из-за массированного запуска воздушных шаров с территории Беларуси.

В стране призвали ЕС отреагировать на провокации.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитваАэропорт