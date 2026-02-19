З вилами і стрільбою: затримання на Буковині переросло у сутичку

Обставини інциденту

Подія сталася сьогодні, 19 лютого, у селі Мамалига.

Як розповіли у поліції, правоохоронці проводили заходи щодо розшуку 39-річного жителя Дністровського району. Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину проти встановленого порядку несення військової служби (ймовірно за СЗЧ).

Під час затримання група невідомих осіб заблокувала рух службового автомобіля правоохоронців. Громадяни почали чинити активний опір законним вимогам поліцейських, що призвело до загострення ситуації.

Застосування зброї та відео з місця події

"З метою припинення протиправних дій та деблокування руху працівник спецпідрозділу поліції Буковини здійснив попереджувальні постріли в повітря із табельної вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Як стверджують у поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі керівництво ГУНП у Чернівецькій області ініціювало проведення службової перевірки за цим фактом. Окрім цього, правоохоронці готують правову оцінку діям громадян, які перешкоджали роботі поліції та брали участь у сутичці.

Також мережею шириться відео з місця події. На кадрах видно, як один із чоловіків за допомогою вил пробиває колеса поліцейського авто, після чого між цивільними та силовиками починається бійка.