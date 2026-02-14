В Україні хочуть мінімізувати кількість випадків СЗЧ: Веніславський розкрив деталі

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

"Ми розуміємо, що причини (СЗЧ - ред.) не є однорідними. Ми в закритому режимі в комітеті за участю і військових ці причини розглядаємо. Вони є дуже різноплановими", - сказав Веніславський.

За його словами, висловлювання про те, що втома від війни тягне з собою масові випадки СЗЧ - це неправда. Тому що СЗЧ вчиняють більше ті, хто тільки мобілізований, ніж ті, хто прослужив три роки. Кількість тих, хто воює спочатку війни, мінімальна.

"Тут є і сімейні проблеми, і взаємовідносини, коли військові бачать якусь соціальну несправедливість чи упередженість в діях військового керівництва. І над цими проблемами працює і Генеральний штаб, управління персоналом міністерства оборони", - зазначив нардеп.

З юридичної точки зору, за словами Веніславського, тут проблема вже в площині реакції урядовців.

"Тому що, коли ми удосконалювали питання, пов'язані з мобілізацією, ми внесли зміни до закону про обов'язкову військову службу, де передбачено механізм більш швидкого зарахування до списку особового складу тих військових, які вчинили СЗЧ і вирішили повернутися", - пояснив він.

Також є кримінально-правова складова, яку доопрацював Комітет з правоохоронної діяльності.

Але, як зазначив Веніславський, коли йде мова про питання, пов'язані з посиленням кримінально-складового правового реагування на ці випадки, комітет стикається з колосальним супротивом депутатів, які "переймаються своїми майбутніми виборами і бажанням потрапити до нового складу парламенту, ніж збереженням держави і ефективного реагування на випадки СЗЧ".

"Тому проблема комплексна, парламент над нею працює. Будемо очікувати, що це також буде вирішено, але є розуміння у нового міністра оборони, міністерства оборони, як цю ситуацію виправляти. Знову ж таки, я думаю, що найближчим часом, дуже коротко з такої перспективи, буде презентовано комплексний підхід до мінімізації, в тому числі, випадків СЗЧ", - підсумував нардеп.