В Україні хочуть мінімізувати кількість випадків СЗЧ: Веніславський розкрив деталі

Субота 14 лютого 2026 10:53
В Україні хочуть мінімізувати кількість випадків СЗЧ: Веніславський розкрив деталі Фото: Федір Веніславський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Найближчим часом український уряд презентує комплексний підхід до мінімізації випадків СЗЧ.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Читайте також: Федоров: 2 млн українців знаходяться в розшуку, а ще 200 тисяч - в СЗЧ

"Ми розуміємо, що причини (СЗЧ - ред.) не є однорідними. Ми в закритому режимі в комітеті за участю і військових ці причини розглядаємо. Вони є дуже різноплановими", - сказав Веніславський.

За його словами, висловлювання про те, що втома від війни тягне з собою масові випадки СЗЧ - це неправда. Тому що СЗЧ вчиняють більше ті, хто тільки мобілізований, ніж ті, хто прослужив три роки. Кількість тих, хто воює спочатку війни, мінімальна.

"Тут є і сімейні проблеми, і взаємовідносини, коли військові бачать якусь соціальну несправедливість чи упередженість в діях військового керівництва. І над цими проблемами працює і Генеральний штаб, управління персоналом міністерства оборони", - зазначив нардеп.

З юридичної точки зору, за словами Веніславського, тут проблема вже в площині реакції урядовців.

"Тому що, коли ми удосконалювали питання, пов'язані з мобілізацією, ми внесли зміни до закону про обов'язкову військову службу, де передбачено механізм більш швидкого зарахування до списку особового складу тих військових, які вчинили СЗЧ і вирішили повернутися", - пояснив він.

Також є кримінально-правова складова, яку доопрацював Комітет з правоохоронної діяльності.

Але, як зазначив Веніславський, коли йде мова про питання, пов'язані з посиленням кримінально-складового правового реагування на ці випадки, комітет стикається з колосальним супротивом депутатів, які "переймаються своїми майбутніми виборами і бажанням потрапити до нового складу парламенту, ніж збереженням держави і ефективного реагування на випадки СЗЧ".

"Тому проблема комплексна, парламент над нею працює. Будемо очікувати, що це також буде вирішено, але є розуміння у нового міністра оборони, міністерства оборони, як цю ситуацію виправляти. Знову ж таки, я думаю, що найближчим часом, дуже коротко з такої перспективи, буде презентовано комплексний підхід до мінімізації, в тому числі, випадків СЗЧ", - підсумував нардеп.

Проблеми з СЧЗ в Україні

Нагадаємо, в Україні самовільне залишення військової частини або місця служби без поважних причин у бойових умовах передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Водночас для військових, які вчинили таке порушення вперше, закон залишає можливість повернутися до служби в ЗСУ.

Лише у жовтні минулого року суди ухвалили близько сотні рішень, якими замість ув’язнення військовим надали можливість відновити службу.

Однак військові правопорушення, зокрема СЗЧ і дезертирство, залишаються серйозною проблемою в умовах війни.

РБК-Україна пояснювало різницю між цими поняттями в окремому матеріалі.

У Міністерстві оборони фіксується велика кількість СЗЧ - 200 тисяч осіб. Також 2 мільйони українців перебувають у розшуку.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що випадки СЗЧ негативно впливають на обороноздатність України.

