С вилами и стрельбой: задержание на Буковине переросло в стычку

Обстоятельства инцидента

Происшествие произошло сегодня, 19 февраля, в селе Мамалыга.

Как рассказали в полиции, правоохранители проводили мероприятия по розыску 39-летнего жителя Днестровского района. Мужчину подозревают в совершении преступления против установленного порядка несения военной службы (вероятно за СЗЧ).

Во время задержания группа неизвестных лиц заблокировала движение служебного автомобиля правоохранителей. Граждане начали оказывать активное сопротивление законным требованиям полицейских, что привело к обострению ситуации.

Применение оружия и видео с места происшествия

"С целью прекращения противоправных действий и деблокирования движения работник спецподразделения полиции Буковины совершил предупредительные выстрелы в воздух из табельного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Как утверждают в полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас руководство ГУНП в Черновицкой области инициировало проведение служебной проверки по данному факту. Кроме этого, правоохранители готовят правовую оценку действиям граждан, которые препятствовали работе полиции и участвовали в столкновении.

Также по сети распространяется видео с места происшествия. На кадрах видно, как один из мужчин с помощью вил пробивает колеса полицейского авто, после чего между гражданскими и силовиками начинается драка.