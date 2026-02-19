С вилами и стрельбой: задержание на Буковине переросло в стычку

В Черновицкой области задержание мужчины, который находился в розыске, переросло в массовую схватку с применением оружия и вил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Черновицкой области.
Читайте также: В Украине хотят минимизировать количество случаев СЗЧ: Вениславский раскрыл детали
Происшествие произошло сегодня, 19 февраля, в селе Мамалыга.
Как рассказали в полиции, правоохранители проводили мероприятия по розыску 39-летнего жителя Днестровского района. Мужчину подозревают в совершении преступления против установленного порядка несения военной службы (вероятно за СЗЧ).
Во время задержания группа неизвестных лиц заблокировала движение служебного автомобиля правоохранителей. Граждане начали оказывать активное сопротивление законным требованиям полицейских, что привело к обострению ситуации.
"С целью прекращения противоправных действий и деблокирования движения работник спецподразделения полиции Буковины совершил предупредительные выстрелы в воздух из табельного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
Как утверждают в полиции, в результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас руководство ГУНП в Черновицкой области инициировало проведение служебной проверки по данному факту. Кроме этого, правоохранители готовят правовую оценку действиям граждан, которые препятствовали работе полиции и участвовали в столкновении.
Также по сети распространяется видео с места происшествия. На кадрах видно, как один из мужчин с помощью вил пробивает колеса полицейского авто, после чего между гражданскими и силовиками начинается драка.
Подобные инциденты между гражданскими и представителями ТЦК или правоохранителями ранее фиксировали и в других регионах Украины.
В частности, недавно в Одессе толпа напала на группу оповещения, в результате чего военнослужащие получили травмы и были госпитализированы.
Похожая ситуация произошла на Волыни: там во время массовой драки у военных отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.
Также конфликт с применением оружия произошел в Деснянском районе Киева - там стычка между гражданами и представителями ТЦК закончилась стрельбой, а военные заявили о нападении на своего сотрудника.