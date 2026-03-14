Орбан відповів на лист Ющенка звинуваченнями України в "тероризмі"

Заклик Ющенка: "Згадай, ким ти був"

Віктор Ющенко звернувся до угорського прем'єра з нагадуванням про часи, коли вони разом вірили у вільний від імперського гніту регіон.

Він наголосив, що Україна сьогодні захищає спокій усієї Європи, включаючи Угорщину.

"Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор? Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда?" - написав третій президент України.

Він також додав, що обираючи сторону агресора, Орбан зраджує пам’ять власного народу, який пам'ятає радянські танки на вулицях Будапешта.

Відповідь Орбана: звинувачення у тероризмі

У відповідь Віктор Орбан заявив, що Угорщина не дозволить "шантажувати" себе.

Він звинуватив Україну у підриві газопроводу "Північний потік", назвавши це актом державного тероризму, та запевнив, що Угорщина не надасть Києву ані зброї, ані грошей.

Угорський прем'єр також висловив невдоволення ситуацією з правами угорської меншини на Закарпатті та підкреслив, що не вважає Росію ворогом своєї країни.

"Я дякую Богу, що країна, з якою ви зараз воюєте, не є ворогом Угорщини чи угорського народу, і ми не маємо наміру це змінювати", - резюмував Орбан.

Попри гостру риторику, Орбан зазначив, що Угорщина продовжує приймати українських біженців і надавати їм притулок та безпеку.

Він закликав Ющенка повернутися до "старого духу дружби", але без втягування Будапешта у війну.