Виктор Медведчук задержан, - Зеленский

Украинский депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук задержан. О задержании заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу Зеленского.
"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - пишет президент Украины
Между тем, российское издание ТАСС отмечает, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подверг сомнению факт задержания Медведчуку и заявил, что фотографию, якобы, необходимо проверить из-за большого количество фейков.
В своих сториз, Зеленский поздравил украинцев с Днем космонавтики.
Фото: депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук (скриншот)
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