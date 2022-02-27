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Медведчука могут объявить в розыск, если он не в Киеве, - Венедиктова

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 17:04
Медведчука могут объявить в розыск, если он не в Киеве, - Венедиктова Фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Народного депутата Виктора Медведчука могут объявить в розыск, если он не в Киеве. Сегодня он нарушил условия домашнего ареста, но защита утверждает, что он остается в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой в эфире "Украина 24".

"Информацию, где Медведчук мы проверяем. Мы на связи с его адвокатами, адвокаты говорят, что предоставят свидетельство, что он на месте. У нас пока такой уверенности нет. Если мы не убедимся, что он находится дома, будем объявлять его в розыск. Как только объявим в розыск и найдем - снова пойдем в суд и будем просить содержания под стражей", - отметила она.

Напомним, сегодня стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, под которым пребывал в связи с подозрением в государственной измене и содействию террористическим организациям.

До этого была информация о попытке побега 21 февраля, но она не подтвердилась.

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Виктор Медведчук Ирина Венедиктова Домашний арест
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