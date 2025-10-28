Викрали понад 4 млн тон зерна з України: заступнику міністра РФ повідомили про підозру

Росія краде українське зерно

Нагадаємо, у Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором незаконно вивозило пшеницю з окупованого Криму. Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.

Раніше стало відомо, що країна-агресор вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран. Зокрема, загарбники налагодили новий логістичний маршрут - аграрну продукцію потягами вивозять з Луганської області до Каспійського моря, а далі до Ірану.

На початку року Україна попередила про "жорсткі заходи" країни, які купують у РФ крадене зерно. Детальніше про це – читайте в матеріалі РБК-Україна.

