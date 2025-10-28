Похитили более 4 млн тонн зерна из Украины: заместителю министра РФ сообщили о подозрении

Заместителю министра сельского хозяйства РФ сообщено о подозрении в военном преступлении за похищение более 4 млн тонн зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора установлено, что заместитель министра сельского хозяйства РФ организовал незаконное присвоение зерна и имущества украинских агропредприятий на временно оккупированных территориях.
Объем похищенного зерна - более 4,1 млн тонн на сумму более 23 млрд грн. Похищенное вывозили в Россию и временно оккупированный Крым, а затем экспортировали морем под видом "российского" зерна.
Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, в Черном море задержали судно, которое под чужим флагом незаконно вывозило пшеницу из оккупированного Крыма. Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и СБУ.
Ранее стало известно, что страна-агрессор вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран. В частности, захватчики наладили новый логистический маршрут - аграрную продукцию поездами вывозят из Луганской области в Каспийское море, а дальше в Иран.
В начале года Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
