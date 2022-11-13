Виколюємо очі ворогу. Українські зенітники знищили російський дрон "Орлан" (відео)
Українські захисники "приземлили" безпілотник "Орлан", який належав окупаційним військам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили України.
"Бійцями зенітного ракетно-артелерійського дивізіону 95 ОДШБр знищено черговий російський БПЛА "Орлан". "Виколюємо очі" ворогу. Бо це є наше небо!" - написали військові.
Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали трофейний вертоліт Мі-24, який вони забрали у росіян під час їхньої втечі з півдня України. Авіатехніка, імовірно, раніше була захоплена противником.
Окрім того, сьогодні вночі по окупантах у Чаплинці (Херсонська область) було завдано потужного удару, детонація продовжувалася понад 3 години.
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