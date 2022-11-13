Виколюємо очі ворогу. Українські зенітники знищили російський дрон "Орлан" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили України .

"Бійцями зенітного ракетно-артелерійського дивізіону 95 ОДШБр знищено черговий російський БПЛА "Орлан". "Виколюємо очі" ворогу. Бо це є наше небо!" - написали військові.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали трофейний вертоліт Мі-24, який вони забрали у росіян під час їхньої втечі з півдня України. Авіатехніка, імовірно, раніше була захоплена противником.

Окрім того, сьогодні вночі по окупантах у Чаплинці (Херсонська область) було завдано потужного удару, детонація продовжувалася понад 3 години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.