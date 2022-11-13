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Вибухало три години. У Чаплинці завдали потужного удару по росіянах, - Херсонська облрада

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Чаплинка, Неділя 13 листопада 2022 11:16
Вибухало три години. У Чаплинці завдали потужного удару по росіянах, - Херсонська облрада Фото: у Чаплинці завдали потужного удару по росіянах (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Цієї ночі по росіянах завдали потужного удару в Чаплинці (Херсонська область). Після чого на місці зосередження окупантів була сильна пожежа та детонація понад 3 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Вночі потужний приліт по окупантах у Чаплинці - пожежа та сильна детонація протягом трьох годин. Орки, які вціліли, організували вихід техніки, вантажили гелікоптери на трали, збирали обладнання, палатки. Тікали", - написав Хлань.

Вибухало три години. У Чаплинці завдали потужного удару по росіянах, - Херсонська облрада

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали потужного удару по скупченню окупантів у Херсонській області, там налічувалось близько 500 осіб. Після "прильоту" звідти вивозили ворожих військових вантажівками.

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