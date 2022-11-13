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Українські військові перетрофеїли вертоліт Мі-24 (відео)

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Неділя 13 листопада 2022 01:22
Українські військові перетрофеїли вертоліт Мі-24 (відео) Бійці ЗСУ перетрофеїли вертоліт (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові показали трофейний вертоліт Мі-24, який забрали у російських окупантів під час їхньої втечі на півдні України. Авіатехніка, судячи із зафарбованої символіки на ній, раніше була захоплена противником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Так, на фюзеляжі ударного вертольота Мі-24, відомого також під назвою "Крокодил", видно сліди замальованої української символіки - коло.

Це може свідчити, що авіаційна техніка раніше могла належати Повітряним силам ЗСУ, і тепер наші військові перетрофеїли вертоліт.

Нагадаємо, що гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер) Мі-24 знаходиться на озброєнні багатьох держав, а раніше був основним штурмовим вертольотом країн соцтабору.

В Україні кілька вітчизняних підприємств спільними зусиллями модернізували його до якісно нового рівня - вертоліт Мі-24П. Основою модернізації стала заміна застарілих радянських двигунів на сучасні газотурбінні силові установки українського виробництва ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну гелікоптери Мі-24 активно застосовувалися обома сторонами.

Нагадаємо, перед цим стало відомо, що бійці ЗСУ під час контрнаступних дій вперше захопили військовий вертоліт Мі-8 .

А також раніше повідомлялося, що українські військові під час визволення Херсона та правобережжя області затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".

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