Українські військові перетрофеїли вертоліт Мі-24 (відео)
Українські військові показали трофейний вертоліт Мі-24, який забрали у російських окупантів під час їхньої втечі на півдні України. Авіатехніка, судячи із зафарбованої символіки на ній, раніше була захоплена противником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
Так, на фюзеляжі ударного вертольота Мі-24, відомого також під назвою "Крокодил", видно сліди замальованої української символіки - коло.
Це може свідчити, що авіаційна техніка раніше могла належати Повітряним силам ЗСУ, і тепер наші військові перетрофеїли вертоліт.
Нагадаємо, що гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер) Мі-24 знаходиться на озброєнні багатьох держав, а раніше був основним штурмовим вертольотом країн соцтабору.
В Україні кілька вітчизняних підприємств спільними зусиллями модернізували його до якісно нового рівня - вертоліт Мі-24П. Основою модернізації стала заміна застарілих радянських двигунів на сучасні газотурбінні силові установки українського виробництва ТВ3-117ВМА-СБМ1В.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну гелікоптери Мі-24 активно застосовувалися обома сторонами.
Нагадаємо, перед цим стало відомо, що бійці ЗСУ під час контрнаступних дій вперше захопили військовий вертоліт Мі-8 .
А також раніше повідомлялося, що українські військові під час визволення Херсона та правобережжя області затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.