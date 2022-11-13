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Выкалываем глаза врагу. Украинские зенитчики уничтожили российский дрон "Орлан" (видео)

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Воскресенье 13 ноября 2022 11:45
Выкалываем глаза врагу. Украинские зенитчики уничтожили российский дрон "Орлан" (видео) Фото: украинские зенитчики уничтожили российский дрон "Орлан" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники "приземлили" беспилотник "Орлан", который принадлежал оккупационным войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

"Бойцами зенитного ракетно-артеллерийского дивизиона 95 ОДШБр уничтожен очередной российский БПЛА "Орлан". "Выкалываем глаза" врагу. Потому что это наше небо!" - написали военные.

Напомним, недавно украинские защитники показали трофейный вертолет Ми-24, который они забрали у россиян во время бегства с юга Украины. Авиатехника, вероятно, раньше была захвачена противником.

Кроме того, сегодня ночью по оккупантам в Чаплинке (Херсонская область) был нанесен мощный удар, детонация продолжалась более 3 часов.

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