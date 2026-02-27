"Окно открыто": Зеленский считает возможным достичь мира в Украине до ноября
Есть окно возможностей для окончания войны России против Украины до промежуточных выборов в США в ноябре этого года. И сейчас оно открыто.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.
"Теперь я считаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году... Это зависит от этих месяцев - будем ли мы иметь возможность завершить войну до осени. До важных, влиятельных выборов в США. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей. Сейчас это окно открыто", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают.
"И я действительно так считаю. Они действительно могут оказать давление на Путина. Они могут остановить эту войну", - подчеркнул президент.
Зеленский также описал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом как "непростые", но подчеркнул, что отношения Украины выходят за пределы "личностей".
Дедлайны для завершения войны
Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что хочет добиться завершения войны в Украине за месяц.
В то же время в Белом доме настаивают на заключении соглашения по завершению войны в Украине до 250-й годовщины независимости США, которое будут праздновать 4 июля.
Также ранее СМИ сообщали, что участники переговоров США и Украины обсудили возможное достижение мирного соглашения с Россией в марте 2026 года.
К тому же Украина хочет ускорить заключение мирного соглашения с Россией, использовав посредничество США и личную роль Трампа.
В то же время Зеленский оценил состояние работы над документы по завершению войны. Он считает, что необходимо больше прогресса.