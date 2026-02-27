"Окно открыто": Зеленский считает возможным достичь мира в Украине до ноября

Есть окно возможностей для окончания войны России против Украины до промежуточных выборов в США в ноябре этого года. И сейчас оно открыто.

"Теперь я считаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году... Это зависит от этих месяцев - будем ли мы иметь возможность завершить войну до осени. До важных, влиятельных выборов в США. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей. Сейчас это окно открыто", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Соединенные Штаты даже сильнее, чем они сами о себе думают.

"И я действительно так считаю. Они действительно могут оказать давление на Путина. Они могут остановить эту войну", - подчеркнул президент.

Зеленский также описал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом как "непростые", но подчеркнул, что отношения Украины выходят за пределы "личностей".