Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Вікно тиші" дозволило відновити ключову лінію електропередач до ЗАЕС, - МАГАТЕ

Фото: ремонтні роботи поблизу ЗАЕС (x.com IAEA)
Автор: Марина Балабан

Поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) успішно завершився важливий ремонт лінії електропередач. Він проводився за гарантій безпеки відповідно до локального припинення вогню між РФ та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Згідно з повідомленням, це був третій випадок за останні місяці, коли тимчасові угоди про перемир'я дозволили відновити підключення ліній електропередач, які були пошкоджені під час військових дій.

Наприкінці жовтня таке "вікно тиші" дозволило завершити десяту та найтривалішу повну втрату електропостачання за межами майданчика ЗАЕС.

Цього разу це дозволило відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та сусідньою Запорізькою теплоелектростанцією через два тижні після її відключення внаслідок військових дій.

Це з'єднання є важливим, зазначається в заяві МАГАТЕ, оскільки пропонує ключовий маршрут для електроенергії, що постачається однією з двох доступних ліній електропередач ЗАЕС – лінією 330 кіловольт (кВ).

Ремонтні роботи розпочалися в неділю вранці й були завершені в понеділок вдень після того, як пошкоджену лінію електропередачі та окрему проблему з автотрансформатором розподільчої станції ЗАЕС було повністю усунено та відновлено.

Рафаель Гроссі подякував Україні та РФ за угоду про локальне припинення вогню, однак зазначив, що загальна ситуація на Запорізькій атомній електростанції та інших ядерних об'єктах України залишається нестабільною.

 

Локальне перемир'я

Нагадаємо, 28 грудня Україна та Росія домовились про локальне перемир'я поблизу Запорізької атомної електростанції. Це дозволило розпочати ремонтні роботи на лінії електропередач біля ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада Україні вдалося відновити електропостачання окупованої ЗАЕС після пошкодження лінії внаслідок російських обстрілів. До цього станція десять разів повністю втрачала живлення.

Вже 6 грудня ЗАЕС знову залишалася без зовнішнього електропостачання.

Запорізька АЕСМАГАТЕРосійська ФедераціяЯдерна безпекаВійна в Україні