"Окно тишины" позволило восстановить ключевую линию электропередач к ЗАЭС, - МАГАТЭ

Фото: ремонтные работы вблизи ЗАЭС (x.com IAEA)
Автор: Марина Балабан

Вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) успешно завершился важный ремонт линии электропередач. Он проводился в соответствии с локальным прекращением огня между РФ и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Согласно сообщению, это был третий случай за последние месяцы, когда временные соглашения о перемирии позволили восстановить подключение линий электропередач, которые были повреждены во время военных действий.

В конце октября такое "окно тишины" позволило завершить десятую и самую длительную полную потерю электроснабжения за пределами площадки ЗАЭС.

На этот раз это позволило восстановить передачу электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и соседней Запорожской теплоэлектростанцией через две недели после ее отключения в результате военных действий.

Это соединение является важным, отмечается в заявлении МАГАТЭ, поскольку предлагает ключевой маршрут для электроэнергии, поставляемой одной из двух доступных линий электропередач ЗАЭС - линией 330 киловольт (кВ).

Ремонтные работы начались в воскресенье утром и были завершены в понедельник днем после того, как поврежденная линия электропередачи и отдельная проблема с автотрансформатором распределительной станции ЗАЭС были полностью устранены и восстановлены.

Рафаэль Гросси поблагодарил Украину и РФ за соглашение о локальном прекращении огня, однако отметил, что общая ситуация на Запорожской атомной электростанции и других ядерных объектах Украины остается нестабильной.

 

 

Локальное перемирие

Напомним, 28 декабря Украина и Россия договорились о локальном перемирии вблизи Запорожской атомной электростанции. Это позволило начать ремонтные работы на линии электропередач возле ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что 19 ноября Украине удалось восстановить электроснабжение оккупированной ЗАЭС после повреждения линии в результате российских обстрелов. До этого станция десять раз полностью теряла питание.

Уже 6 декабря ЗАЭС снова оставалась без внешнего электроснабжения.

