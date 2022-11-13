Не виключив теракт. Ердоган висловився про вибух у Стамбулі

Вибух у центрі Стамбула сьогодні, 13 листопада, внаслідок якого є загиблі та десятки поранених, може бути терактом.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Було б неправильно говорити, що це безперечно теракт, але початкові події та первісна інформація від мого губернатора говорять про те, що це пахне тероризмом", - заявив президент.
Він також запевнив, що всі винні "будуть покарані по заслугам".
"Спроби перемогти Туреччину та турецький народ за допомогою тероризму сьогодні зазнають невдачі, як це було вчора, і як вони зазнають невдачі завтра", - додав Ердоган.
Президент України Володимир Зеленський вже висловив співчуття у зв'язку із трагедією у Стамбулі.
"З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався в Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу - наш біль", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух. При цьому у ЗМІ з'явилася інформація, що прокуратура міста розпочала розслідування за фактом тероризму.
За даними губернатора провінції Стамбул Алі Ерлікая, внаслідок події загинули шестеро людей, ще 53 - отримали поранення.
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