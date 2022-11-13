Вибух у центрі Стамбула: влада назвала кількість загиблих та поранених
За попередніми даними, внаслідок вибуху на вулиці Істікляль загинули 4 особи, 38 отримали поранення.
Про це заявив губернатор провінції Стамбул Алі Ерлікая, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Усі поранені перебувають у лікарнях, їм надається необхідна медична допомога. Про розвиток слідства буде повідомлено громадськості додатково", - йдеться у повідомленні губернатора.
Оновлено (17:38)
Пізніше губернатор повідомив, що кількість жертв теракту збільшилася. Кількість загиблих зросла до шести осіб. Також повідомляється про 53 поранених.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух. Внаслідок інциденту багато людей отримали поранення, є загиблі.
Пізніше у МЗС України заявили, що інформації про українців серед жертв немає. Головна прокуратура Стамбула почала розслідувати вибух у центрі міста , який стався сьогодні, 13 листопада, за фактом тероризму.
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