Вибух у центрі Стамбула: влада назвала кількість загиблих та поранених

Про це заявив губернатор провінції Стамбул Алі Ерлікая, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Пізніше губернатор повідомив , що кількість жертв теракту збільшилася. Кількість загиблих зросла до шести осіб. Також повідомляється про 53 поранених.

"Усі поранені перебувають у лікарнях, їм надається необхідна медична допомога. Про розвиток слідства буде повідомлено громадськості додатково", - йдеться у повідомленні губернатора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух. Внаслідок інциденту багато людей отримали поранення, є загиблі.

Пізніше у МЗС України заявили, що інформації про українців серед жертв немає. Головна прокуратура Стамбула почала розслідувати вибух у центрі міста , який стався сьогодні, 13 листопада, за фактом тероризму.

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