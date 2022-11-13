RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не исключил теракт. Эрдоган высказался о взрыве в Стамбуле

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Взрыв в центре Стамбула сегодня, 13 ноября, в результате которого есть погибшие и десятки раненых, может быть терактом.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Было бы неправильно говорить, что это несомненно теракт, но первоначальные события и первоначальная информация от моего губернатора говорят о том, что это пахнет терроризмом", - заявил президент.

Он также заверил, что все виновные "будут наказаны по заслугам".

"Попытки победить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма сегодня потерпят неудачу, как это было вчера, и как они потерпят неудачу завтра", - добавил Эрдоган.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования в связи с трагедией в Стамбуле.

"С глубокой грустью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа - наша боль", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв. При этом в СМИ появилась информация, что прокуратура города начала расследование по факту терроризма.

По данным губернатора провинции Стамбул Али Эрликая, в результате происшествия погибли шесть человек, еще 53 - получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСтамбулТерактТурцияВзрывРеджеп Тайип Эрдоган