Не исключил теракт. Эрдоган высказался о взрыве в Стамбуле

"Было бы неправильно говорить, что это несомненно теракт, но первоначальные события и первоначальная информация от моего губернатора говорят о том, что это пахнет терроризмом", - заявил президент.

Он также заверил, что все виновные "будут наказаны по заслугам".

"Попытки победить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма сегодня потерпят неудачу, как это было вчера, и как они потерпят неудачу завтра", - добавил Эрдоган.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования в связи с трагедией в Стамбуле.

"С глубокой грустью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа - наша боль", - отметил он.