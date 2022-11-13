Прокуратура Стамбула розпочала розслідування вибуху у місті за фактом тероризму, - ЗМІ

Головна прокуратура Стамбула почала розслідувати вибух у центрі міста, який стався сьогодні, 13 листопада, за фактом тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Safak .

При цьому органи державної влади заборонили ЗМІ висвітлювати місце вибуху.

За даними видання, для розслідування надзвичайної події в центрі міста вже було призначено п'ятьох прокурорів. Офіційних заяв про причини поки що не звучало.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в центрі Стамбула на одній з найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух. Внаслідок інциденту багато людей отримали поранення, є загиблі.

Пізніше у МЗС України заявили, що інформації про українців серед жертв немає.

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