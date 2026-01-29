UA

"Виключено і неможливо": Мерц про вступ України до ЄС до 2027 року

Фото: Фрідріх Мерц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить шансів на якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NW.

"Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо", - сказав Мерц після консультацій між лідерами СДПН і ХДС/ХСС у канцелярії в Берліні.

Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям. І як правило, цей процес зазвичай займає кілька років.

Водночас Мерц підкреслив, що для України важливо мати перспективу, яка прокладе шлях до вступу. Однак це довгостроковий процес.

"Ми можемо поступово зближувати Україну з Європейським Союзом. Це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний", - резюмував канцлер ФРН.

Що передувало

Нагадаємо, у грудні 2025 року видання Financial Times написало, що Україна в разі мирної угоди і припинення війни вступить до ЄС до 1 січня 2027 року. За даними медіа, це питання обговорювали на переговорах за участю США та європейських країн.

Днями президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є частиною плану із завершення війни.

Однак у тому ж грудні FT писало, що ЄС чинить опір, заявляючи, що вступ до 2027 року поки малоймовірний. Причина - Україна офіційно не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу.

Кілька днів поспіль в Україні підтвердили, що в мирному плані США було зафіксовано дату вступу нашої країни до ЄС у 2027 році. Але додали, що це положення переглядається через заперечення з боку окремих країн-членів Євросоюзу.

