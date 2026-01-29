"Исключено и невозможно": Мерц о вступлении Украины в ЕС к 2027 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на скорейшее вступление Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NW.
"Присоединение 1 января 2027 года исключено. Это невозможно", - сказал Мерц после консультаций между лидерами СДПГ и ХДС/ХСС в канцелярии в Берлине.
Он пояснил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям. И как правило, этот процесс обычно занимает несколько лет.
В то же время Мерц подчеркнул, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению. Однако это долгосрочный процесс.
"Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским Союзом. Это всегда возможно, но столь быстрое вступление просто нецелесообразно", - резюмировал канцлер ФРГ.
Напомним, в декабре 2025 года издание Financial Times написало, что Украина в случае мирной сделки и прекращении войны вступит в ЕС до 1 января 2027 года. По данным медиа, этот вопрос обсуждался на переговорах с участием США и европейских стран.
На днях президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года являются частью плана по завершению войны.
Однако в том же декабре FT писало, что ЕС сопротивляется, заявляя, что вступление до 2027 года пока маловероятно. Причина - Украина официально не завершила ни одного из 36 этапов переговорного процесса.
Несколько дней в Украине подтвердили, что в мирном плане США была зафиксировано дата вступления нашей страны в ЕС в 2027 году. Но добавили, что это положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов Евросоюза.