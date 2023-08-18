Російського олігарха Фрідмана підозрюють у відмиванні 100 млн гривень через "Альфа-Банк"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення БЕБ .

У БЕБ не називають прізвище підозрюваного, але повідомляють, що мова йде про громадянина Росії та Ізраїлю, колишнього власника понад 30% українського банку, який був націоналізований. З цього опису зрозуміло, що мова може йти тільки про Фрідмана.

За даними БЕБ, Фрідман підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.

У БЕБ нагадали, що російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію, повідомили в БЕБ. Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

"Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії РФ проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні", - зазначили в прес-службі.

На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.

Націоналізація "Сенс Банку"

Нагадаємо, НБУ 20 серпня ухвалив рішення про передачу "Сенс Банку" (раніше "Альфа-Банк") у власність держави, оскільки його власниками були російські підсанкційні олігархи. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.

У НБУ зазначали, що власники "Сенс Банку" мають зв'язок з режимом країни-агресора, а також до них було застосовано санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.

Крім того, Сполучені Штати 11 серпня запровадили санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена, які володіли "Сенс Банком". Як зазначив заступник міністра фінансів Уоллі Адеймо, "російські еліти повинні позбутися думки, що вони можуть вести бізнес як завжди, тоді як Кремль веде війну проти українського народу".