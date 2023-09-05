"Влив" мільярди в оборонні заводи Росії. СБУ повідомила про підозру олігарху Фрідману

Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Він профінансував на мільярди рублів декілька оборонних заводів в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який фінансує агресію РФ в Україні. З початку повномасштабного вторгнення РФ він "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Про які заводи в Росії йдеться?

Серед заводів, які спонсорував олігарх, "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

Що ще відомо про Фрідмана?

За даними СБУ, для фінансування загарбницьких "проектів" Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия России", яка постачається окупантам на передову.

Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

Також Фрідман забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

Наразі підозрюваний переховується за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше, у червні, суд заарештував активи Фрідмана в компанії DS Group Ukraine, яка є "дочкою" міжнародної групи IDS Borjomi International. В Україні дане підприємство є імпортером мінеральної води "Боржомі", яка представлена брендами "Моршинська" та "Миргородська".

Крім цього, в серпні детективи БЕБ склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через український "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк"). У липні Національний банк України ухвалив рішення, яке дозволить передати "Сенс Банк" у власність держави. Сам Фрідман наразі перебуває під санкціями.