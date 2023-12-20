СБУ оголосила в розшук олігарха РФ Фрідмана

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

За даними міністерства, Фрідман оголошений у розшук в Україні, як особа, що ховається від органів досудового розслідування.

Фото: картка розшуку Фрідмана (wanted.mvs.gov.ua)

На сайті вказана дата зникнення Фрідмана - 10 жовтня 2023 року, а також інкримінована стаття Кримінального кодексу - ч. 3 ст. 110-2, тобто фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Справа Фрідмана

Нагадаємо, у вересні цього року Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману.

Він профінансував на мільярди рублів декілька оборонних заводів в Росії.

Крім цього, в серпні детективи БЕБ склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через український "Сенс Банк" (раніше "Альфа-банк").

У липні Національний банк України ухвалив рішення, яке дозволить передати "Сенс Банк" у власність держави. Сам Фрідман наразі перебуває під санкціями.

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