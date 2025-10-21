Виклик Китаю: США та Австралія підписали угоду про рідкісноземельні мінерали

Сполучені Штати та Австралія підписали угоду про збільшення постачання рідкісноземельних і критично важливих мінералів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що угода підтримає проєкти на суму 8,5 млрд доларів (6,3 млрд фунтів стерлінгів), які вже готові до реалізації, і допоможе розширити можливості країни з видобутку та переробки корисних копалин.

Згідно з рамковим документом, упродовж наступних шести місяців дві країни інвестують 1 млрд доларів у спільні проєкти в США й Австралії.

США та Австралія працюють над цими питаннями ще з першої каденції Трампа, однак Албаніз зазначив, що нова угода виведе партнерство на "новий рівень".

Опублікований Білим домом рамковий документ містить небагато деталей, що свідчить про делікатність питань, які обговорюються.

Три типи проєктів і завод в Австралії

Прем'єр також зазначив, що угода спрямована на прискорення інвестицій у три типи проєктів, зокрема у створення переробних потужностей в Австралії за участі американського капіталу.

Обидві країни також домовилися співпрацювати з питань ціноутворення, отримання дозволів та державного нагляду за продажем компаній і проєктів у цьому секторі.

Окремо США повідомили про намір інвестувати у будівництво сучасного галієвого заводу в Західній Австралії потужністю 100 тонн на рік, а також готують фінансування на суму близько 2,2 млрд доларів через Експортно-імпортний банк США для розвитку проєктів із критично важливими мінералами.

Видання зазначило, що за останні місяці адміністрація Трампа вже оголосила про низку інвестицій у такі компанії, як американський виробник рідкісноземельних металів MP Materials, а також канадські Trilogy Metals і Lithium Americas, які реалізують свої проєкти у США.

В обмін на підтримку уряд отримав частки власності в цих компаніях.

Напередодні зустрічі акції австралійських компаній, зокрема Lynas Rare Earths, зросли на очікуванні нових інвестицій. Кілька років тому Lynas отримала контракт від Міністерства оборони США та наразі працює над проєктом у Техасі.

Австралія є одним із провідних постачальників критичних мінералів, однак, як і США, вона залежить від Китаю - свого найбільшого торговельного партнера - у сфері їхньої переробки, необхідної для промислового використання цих матеріалів.