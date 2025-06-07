Велике примирення: Китай поновить експорт рідкоземів до США
Президент Китаю Сі Цзіньпін погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів і магнітів до Сполучених Штатів.
Про це заявив, президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідаючи на запитання журналіста на борту літака Air Force One щодо досягнутої домовленості, Трамп підтвердив: "Так, погодився".
Заява пролунала наступного дня після телефонної розмови президента США з лідером Китаю, завданням якої було врегулювання торговельних суперечностей, що тривали протягом останніх тижнів. За словами Трампа, переговори завершилися "дуже позитивним результатом", і тепер "не повинно залишатися питань щодо складності продукції на основі рідкоземельних елементів".
Як повідомили два джерела агентства, Китай тимчасово надав експортні ліцензії постачальникам рідкоземельних мінералів, які обслуговують трьох провідних американських автовиробників. Очікується, що найближчим часом старші радники президента США проведуть черговий раунд переговорів із китайською делегацією в Лондоні.
"Угода з Китаєм вже перебуває на завершальній стадії", - заявив Трамп у п’ятницю.
Цей крок може сприяти зниженню напруги у торговельно-економічних відносинах між двома найбільшими економіками світу.
Мита Трампа і протистояння з Китаєм
У Женеві (Швейцарія), США та Китай попередньо домовилися про тимчасове, на 90 днів, скасування більшості взаємних мит, запроваджених після інавгурації Трампа у січні. Це рішення сприяло позитивній динаміці на фінансових ринках, які остерігалися серйозних порушень у сфері міжнародної торгівлі.
Однак, попри домовленості, у квітні Пекін ухвалив рішення призупинити експорт широкого переліку критично важливих мінералів і магнітів, що призвело до збоїв у ланцюгах постачання для світових автовиробників, виробників мікросхем і оборонної промисловості.
У відповідь президент Трамп звинуватив Китай у порушенні домовленостей, досягнутих у Женеві, та дав розпорядження обмежити експорт до КНР програмного забезпечення для проектування мікросхем і деяких інших технологічних рішень. Китайська сторона ці звинувачення відкинула і заявила про можливість вжиття дзеркальних заходів.
Рідкоземельні елементи й інші критичні мінерали залишаються важливим інструментом політичного впливу для Китаю. Водночас, адміністрація Трампа стикається з потенційними внутрішніми викликами, зокрема в разі уповільнення економіки через обмежений доступ до ключових ресурсів.
З моменту повернення до Білого дому в січні 2025 року президент Трамп неодноразово анонсував жорсткі торговельні заходи щодо партнерів США, однак частину з них згодом відкликав. Така змінна тактика викликає занепокоєння серед міжнародних лідерів і представників бізнесу.
Додамо, що нещодавно компанія Suzuki зупинила випуск популярного хетчбека Swift. Причиною стало запровадження обмеження на експорт рідкісноземельних металів з боку Китаю, який володіє близько 90 відсотків усіх світових поставок рідкісноземельних металів.
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