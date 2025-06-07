Велике примирення: Китай поновить експорт рідкоземів до США

Президент Китаю Сі Цзіньпін погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів і магнітів до Сполучених Штатів.

Про це заявив, президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання журналіста на борту літака Air Force One щодо досягнутої домовленості, Трамп підтвердив: "Так, погодився".

Заява пролунала наступного дня після телефонної розмови президента США з лідером Китаю, завданням якої було врегулювання торговельних суперечностей, що тривали протягом останніх тижнів. За словами Трампа, переговори завершилися "дуже позитивним результатом", і тепер "не повинно залишатися питань щодо складності продукції на основі рідкоземельних елементів".

Як повідомили два джерела агентства, Китай тимчасово надав експортні ліцензії постачальникам рідкоземельних мінералів, які обслуговують трьох провідних американських автовиробників. Очікується, що найближчим часом старші радники президента США проведуть черговий раунд переговорів із китайською делегацією в Лондоні.

"Угода з Китаєм вже перебуває на завершальній стадії", - заявив Трамп у п’ятницю.

Цей крок може сприяти зниженню напруги у торговельно-економічних відносинах між двома найбільшими економіками світу.