Політика

Трамп різко передумав зустрічатися із Сі Цзіньпіном: у чому причина

Вашингтон, П'ятниця 10 жовтня 2025 19:10
UA EN RU
Трамп різко передумав зустрічатися із Сі Цзіньпіном: у чому причина Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що в його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "немає необхідності". Причиною стали китайські листи іншим країнам про експортний контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в соцмережі Truth Social.

"У Китаї відбуваються дуже дивні речі! Вони стають вкрай ворожими і розсилають листи країнам по всьому світу, заявляючи про намір запровадити експортний контроль на всі елементи виробництва, пов'язані з рідкоземельними металами, і практично на все інше, що тільки можна придумати, навіть якщо це не виробляється в Китаї", - написав Трамп.

За його словами, такий крок може заблокувати ринки і створити труднощі практично для кожної країни.

Трамп додав, що до Вашингтона вже зверталися інші країни, які "були обурені такою ворожістю Китаю". При цьому відносини США з КНР за останні шість місяців були чудовими, що "робить цей торговий крок ще більш несподіваним".

Американський лідер звинуватив Китай у тому, що він хоче "тримати світ у заручниках". Він вважає, що "все почалося з магнітів" та інших елементів, які Пекін "тихо зібрав і майже монополізував".

"Лист, який вони відправили, займає багато сторінок і детально перераховує кожен елемент, який вони хочуть утримувати від інших країн... Я не розмовляв із президентом Сі, тому що не було причини. Це стало справжнім сюрпризом не тільки для мене, а й для всіх лідерів вільного світу. Я планував зустрітися з президентом Сі через два тижні на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер здається, що в цьому немає необхідності", - уточнив він.

Трамп пригрозив, що залежно від подальших дій Китаю він буде змушений протидіяти таким крокам. На кожен елемент, який Китай хоче монополізувати, у США "є два".

"Зрештою, хоча це може бути болісно, для США це буде дуже корисно. Одним із заходів, що розглядаються, є значне збільшення тарифів на китайську продукцію, що надходить до США. Також серйозно розглядаються й інші контрзаходи", - зазначив він.

Анонс зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном

Нагадаємо, лише 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявляв, що його зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном може відбутися через місяць.

Він зазначав, що основним предметом обговорення має стати соя, оскільки Китай "виключно з торговельних причин" відмовляється купувати її в американських фермерів.

Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін
