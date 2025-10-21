ua en ru
Вызов Китаю: США и Австралия подписали соглашение о редкоземельных минералах

США, Вторник 21 октября 2025 02:28
Фото: премьер-министр Австралии Энтони Албаниз (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты и Австралия подписали соглашение об увеличении поставок редкоземельных и критически важных минералов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что соглашение поддержит проекты на сумму 8,5 млрд долларов (6,3 млрд фунтов стерлингов), которые уже готовы к реализации, и поможет расширить возможности страны по добыче и переработке полезных ископаемых.

Согласно рамочному документу, в течение следующих шести месяцев две страны инвестируют 1 млрд долларов в совместные проекты в США и Австралии.

США и Австралия работают над этими вопросами еще с первой каденции Трампа, однако Албаниз отметил, что новое соглашение выведет партнерство на "новый уровень".

Опубликованный Белым домом рамочный документ содержит немного деталей, что свидетельствует о деликатности обсуждаемых вопросов.

Три типа проектов и завод в Австралии

Премьер также отметил, что соглашение направлено на ускорение инвестиций в три типа проектов, в частности в создание перерабатывающих мощностей в Австралии с участием американского капитала.

Обе страны также договорились сотрудничать по вопросам ценообразования, получения разрешений и государственного надзора за продажей компаний и проектов в этом секторе.

Отдельно США сообщили о намерении инвестировать в строительство современного галиевого завода в Западной Австралии мощностью 100 тонн в год, а также готовят финансирование на сумму около 2,2 млрд долларов через Экспортно-импортный банк США для развития проектов с критически важными минералами.

Издание отметило, что за последние месяцы администрация Трампа уже объявила о ряде инвестиций в такие компании, как американский производитель редкоземельных металлов MP Materials, а также канадские Trilogy Metals и Lithium Americas, которые реализуют свои проекты в США.

В обмен на поддержку правительство получило доли собственности в этих компаниях.

Накануне встречи акции австралийских компаний, в частности Lynas Rare Earths, выросли на ожидании новых инвестиций. Несколько лет назад Lynas получила контракт от Министерства обороны США и сейчас работает над проектом в Техасе.

Австралия является одним из ведущих поставщиков критических минералов, однако, как и США, она зависит от Китая - своего крупнейшего торгового партнера - в сфере их переработки, необходимой для промышленного использования этих материалов.

Редкоземельные металлы и доминирование Китая

Сейчас Китай контролирует около 70% мировой добычи редкоземельных металлов и 90% их переработки. Эти материалы используются практически везде - от оборонного оборудования до микрочипов и автомобилей.

Американские компании в значительной степени зависят от этих материалов, что сделало их уязвимыми в этом году, когда Китай начал ограничивать доступ к поставкам в ответ на новые пошлины США и другие торговые напряжения.

В июне Пекин возобновил экспорт редкоземельных минералов и магнитов в Соединенные Штаты. Причиной стали переговоры Китая с США по новому торговому соглашению.

В ответ Вашингтон отменил ограничения на поставки ряда технологий, в том числе некоторых типов чипов для искусственного интеллекта.

10 октября президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай. По его словам, Пекин рассылает письма странам по всему миру, в которых заявляет о намерении ввести экспортный контроль на все элементы производства, связанные с редкоземельными металлами.

