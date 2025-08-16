ua en ru
Антициклон в Україні: якої погоди чекати сьогодні

Субота 16 серпня 2025 07:01
Антициклон в Україні: якої погоди чекати сьогодні Фото: Погода в Україні на 16 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 16 серпня, на погоду в Україні продовжить впливати антициклон. Майже по всій країні буде сухо і сонячно, але в одному з регіонів можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні погоду в Україні продовжує визначати вплив антициклону, то пануватиме суха та сонячна погода. Опади очікуються лише на Волині, де вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Щодо температури повітря, то вона вночі становитиме +11…+16 градусів, на Закарпатті та крайньому півдні країни від +16 до +21 градус. Вдень очікується +25…+30 градусів, у західних та південних областях від +28 до +33 градуси, а на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів в секунду.

Погода в регіонах

  • Захід - переважно сонячно, без опадів, лише на Волині вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вночі +14…+20 градусів, вдень +28…+34 градуси, на Закарпатті до +35 градусів.
  • Північ - невелика хмарність, сухо. Вночі +12…+15 градусів, вдень +26…+29 градусів.
  • Центр - ясно, без опадів. Вночі +12…+15 градусів, вдень +27…+29 градусів.
  • Схід - сонячно та тепло. Вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+28 градусів.
  • Південь - без опадів, переважно сонячно. Вночі +17…+20 градусів, вдень +28…+31 градус.

Погода у Києві

У столиці та Київській області сьогодні очікується невелика хмарність без опадів. Температура вночі +14…+16 градусів, вдень +26…+28 градусів. Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів в секунду.

Антициклон в Україні: якої погоди чекати сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха пояснила, у яких регіонах фіксують найвищі денні температури.

Також читайте, як липнева негода позначилася на врожаї та де були знищені посіви.

Про те, як посуха і шкідники нищать поля - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

