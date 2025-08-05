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Негода вдарила по врожаю? Де в Україні жнива призупинились, а посіви - гинуть

Вівторок 05 серпня 2025 10:46
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Негода вдарила по врожаю? Де в Україні жнива призупинились, а посіви - гинуть Контрастна погода кінця липня у деяких областях стримувала жнива й загрожувала врожаю (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж останньої декади липня 2025 року в різних регіонах і пояснили, які культури постраждали від злив і спеки найбільше та де саме.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Що відбувалось із погодою в Україні наприкінці липня

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, впродовж третьої декади липня поточного року по території країни спостерігались контрастні погодні умови.

Така ситуація пояснюється чергуванням впливу на погоду України:

  • активних атмосферних фронтів;
  • циклонів;
  • областей підвищеного атмосферного тиску.

Синоптики розповіли, що при цьому:

  • в більшості областей - спекотна погода змінювалася помірно теплою;
  • у західних і північно-західних областях - прохолодною.

Тим часом у південних областях майже упродовж всієї декади утримувалася жарка погода з температурою вдень плюс 38-40°C.

Негода вдарила по врожаю? Де в Україні жнива призупинились, а посіви - гинутьАгрометеорологічні умови третьої декади липня 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Як погода вплинула на жнива й врожай пізніх культур

В Укргідрометцентрі повідомили, що наприкінці липня (впродовж третьої декади місяця) спостерігалися переважно малосприятливі агрометеорологічні умови:

  • у західних, північних і на частині площ центральних областей - внаслідок тривалих та інтенсивних злив;
  • на решті території - внаслідок спекотної погоди й тривалої засухи.

Темпи підсихання зерна та проведення жнив на більшості площ західної половини країни стримували:

  • інтенсивні опади;
  • висока відносна вологість повітря;
  • понижений фон температур;
  • перезволоження верхнього шару ґрунту.

Тим часом вкрай несприятливими агрометеорологічні умови залишались для формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур у південних областях.

"У Херсонській та Миколаївській областях період бездощів'я вже становить від 45 до 60 днів", - наголосили фахівці УкрГМЦ.

Через високі температури повітря та ґрунту, низьку відносну вологість повітря й незадовільний рівень вологи в ґрунті у критичний для пізніх культур період (цвітіння, запліднення, формування зерна та насіння):

  • у соняшника - кошики сформувалися дрібні;
  • у кукурудзи (на низці площ) - качани не сформувалися зовсім.

"На багатьох площах Херсонської області відмічається повна загибель посівів соняшнику від посухи", - підсумували експерти.

Негода вдарила по врожаю? Де в Україні жнива призупинились, а посіви - гинутьПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Тим часом виконуючий обов'язки першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, яким може бути врожай зерна у 2025 році, чи залишаться українці без картоплі та овочів для "борщового набору" і що станеться з цінами на кукурудзу та олійні культури.

Читайте також, який небезпечний клоп загрожує понад 100 культурам і може знищити врожай в Україні.

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