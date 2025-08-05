Негода вдарила по врожаю? Де в Україні жнива призупинились, а посіви - гинуть

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж останньої декади липня 2025 року в різних регіонах і пояснили, які культури постраждали від злив і спеки найбільше та де саме.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

"На багатьох площах Херсонської області відмічається повна загибель посівів соняшнику від посухи", - підсумували експерти.

Через високі температури повітря та ґрунту, низьку відносну вологість повітря й незадовільний рівень вологи в ґрунті у критичний для пізніх культур період (цвітіння, запліднення, формування зерна та насіння):

"У Херсонській та Миколаївській областях період бездощів'я вже становить від 45 до 60 днів", - наголосили фахівці УкрГМЦ.

Тим часом вкрай несприятливими агрометеорологічні умови залишались для формування врожаю пізніх сільськогосподарських культур у південних областях.

Темпи підсихання зерна та проведення жнив на більшості площ західної половини країни стримували:

В Укргідрометцентрі повідомили, що наприкінці липня (впродовж третьої декади місяця) спостерігалися переважно малосприятливі агрометеорологічні умови :

Тим часом у південних областях майже упродовж всієї декади утримувалася жарка погода з температурою вдень плюс 38-40°C.

Синоптики розповіли, що при цьому:

Така ситуація пояснюється чергуванням впливу на погоду України :

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, впродовж третьої декади липня поточного року по території країни спостерігались контрастні погодні умови.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Тим часом виконуючий обов'язки першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, яким може бути врожай зерна у 2025 році, чи залишаться українці без картоплі та овочів для "борщового набору" і що станеться з цінами на кукурудзу та олійні культури.

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