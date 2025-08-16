Антициклон в Украине: какой погоды ждать сегодня

Сегодня, 16 августа, на погоду в Украине продолжит влиять антициклон. Почти по всей стране будет сухо и солнечно, но в одном из регионов возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня погоду в Украине продолжает определять влияние антициклона, то будет царить сухая и солнечная погода. Осадки ожидаются только на Волыни, где днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Что касается температуры воздуха, то она ночью составит +11...+16 градусов, на Закарпатье и крайнем юге страны от +16 до +21 градус. Днем ожидается +25...+30 градусов, в западных и южных областях от +28 до +33 градусов, а на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Погода в регионах

Запад - преимущественно солнечно, без осадков, лишь на Волыни днем местами кратковременный дождь с грозой. Ночью +14...+20 градусов, днем +28...+34 градуса, на Закарпатье до +35 градусов.

Север - небольшая облачность, сухо. Ночью +12...+15 градусов, днем +26...+29 градусов.

Центр - ясно, без осадков. Ночью +12...+15 градусов, днем +27...+29 градусов.

Восток - солнечно и тепло. Ночью +14...+16 градусов, днем +25...+28 градусов.

Юг - без осадков, преимущественно солнечно. Ночью +17...+20 градусов, днем +28...+31 градус.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня ожидается небольшая облачность без осадков. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.